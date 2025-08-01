Итальянские журналисты рассказали, что сын Матвиенко живет на вилле на побережье Адриатического моря. Активы он перевел в Сан-Марино

Сын спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей живет на вилле в итальянском городе Пезаро на побережье Адриатического моря. Об этом говорится в материале итальянского издания Linkiesta.

Вместе с ним на вилле живет его жена Юлия — основательница бренда одежды JM Studios.

О том, что у семьи Валентины Матвиенко есть вилла в Италии, в 2022 году сообщал Фонд борьбы с коррупцией. Общая площадь дома — 774 метра, площадь участка — 26 гектаров, утверждалось в расследовании ФБК. Linkiesta пишет, что Валентина Матвиенко приобрела виллу в 2009 году, затем она была переписана на компанию Dominanta.

Итальянские журналисты отмечают, что компания не ведет никакой деятельности, это «фактически неработающая структура, используемая исключительно для владения и управления недвижимостью». У Сергея Матвиенко, по данным Linkiesta, есть итальянский налоговый номер, но никакой деятельности он не ведет. «НДС нужен лишь для создания видимости „присутствия“, обеспечивающего право на проживание, банковские счета и доступ к местным услугам», — отмечают журналисты.

По данным Linkiesta, «вскоре после начала действия санкций ЕС» (о каком именно периоде идет речь, не уточняется, Валентина Матвиенко находится под санкциями Евросоюза еще с 2014 года — прим. «Медузы») Сергей Матвиенко перевел значительную часть семейных активов в Сан-Марино, который стал «новым хранилищем» имущества Матвиенко.

Сергей Матвиенко находится под санкциями США, Японии и Канады. Против его жены санкции не вводились. Валентина Матвиенко находится под санкциями Евросоюза, США, Великобритании и еще нескольких стран.

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