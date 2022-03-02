Соратники Навального рассказали о вилле семьи Валентины Матвиенко в Италии

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Соратники политика Алексея Навального сообщили, что семья спикера Совета федерации Валентины Матвиенко пользуется виллой в Италии, расположенной на побережье Адриатического моря.

Общая площадь дома — 774 метра, площадь участка — 26 гектаров, сказано в материале. Официально вилла, у ворот которой висит «Villa M», принадлежит фонду под названием Dominanta, однако на воротах размещено объявление о ремонте, где в качестве заказчика работ указан Сергей Матвиенко — так зовут сына спикера Совфеда.

В инстаграме его жены Юлии Матвиенко соратники Навального нашли фотографии, детали на которых совпадают со съемкой виллы, которую они сделали с дрона.

Как следует из публикации, авторы расследования решили рассказать о вилле семьи Матвиенко в связи с ее ролью в начале войны в Украине. Матвиенко поддержала признание Россией ДНР и ЛНР на заседание Совбеза; также Совфед под ее председательством разрешил Владимиру Путину использовать вооруженные силы за рубежом.

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