Валентина Матвиенко выступила на конференции в Швейцарии. Она под санкциями. С ней были еще несколько человек, которые тоже под санкциями МИД Украины: «Это позор». ФБК: «Отвратительное ползучее снятие санкций»

Валентина Матвиенко выступает на конференции в Женеве, 28 июля 2025 года Magali Girardin / EPA / Scanpix / LETA

Делегация из России во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко посетила Швейцарию. Целью поездки Матвиенко было участие во Всемирной конференции спикеров парламентов, которая проходит с 29 по 31 июля, а также в Саммите женщин — председателей парламентов, который состоялся 28 июля. В делегацию также вошли заместитель Матвиенко Константин Косачев, зампред Госдумы Петр Толстой, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, а также сенаторы Лилия Гумерова и Андрей Денисов (все они находятся под санкциями). Представители РФ приехали в Женеву 27 июля.

Матвиенко находится под санкциями с весны 2014 года. Она была в числе первых российских официальных лиц, попавших в санкционные списки в связи с аннексией Крыма. Санкции предусматривали исключение для участия в международных парламентских мероприятиях, поэтому Матвиенко в качестве спикера Совета Федерации посещала Швейцарию в 2016 (вместе с Леонидом Слуцким) и 2019 годах, а также Францию в 2016 году.

Нынешняя поездка столь высокопоставленной делегации из России в Европу стала первой с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Департамент иностранных дел Швейцарии, объясняя, почему Матвиенко разрешили въехать в страну, напомнил, что власти должны содействовать въезду официальных делегатов для участия в мероприятиях международных организаций. Небо Евросоюза с начала полномасштабной войны закрыто для российских самолетов, однако правительственный борт с российской делегацией пропустила Италия — из-за отсутствия разрешения других стран ЕС он летел в Женеву из Москвы через Турцию и Средиземное море.

В своей речи на конференции Матвиенко пересказала тезисы российской пропаганды о войне. Она обвинила Украину в «обстрелах мирных регионов Донбасса» и убийстве мирных жителей до начала полномасштабного вторжения, а само вторжение назвала «вынужденным». «Приезжайте, пожалуйста, на Донбасс, посмотрите на Аллею ангелов, которая посвящена памяти этих убитых детей. Россия вынуждена была вмешаться, чтобы остановить это кровопролитие, остановить убийство мирных людей. И вчера — 27 июля — был День памяти детей — жертв войны на Донбассе. Всегда призываю, глядя глаза в глаза, говорить правду, руководствоваться фактами, а не вымышленными историями», — сказала председатель Совета Федерации. Страны Запада Матвиенко обвинила в «антироссийской риторике» и ведении информационной войны. Она призвала отменить санкции и «выступить в защиту мира».

Украина осудила участие Матвиенко в конференции. Спикер МИД Украины Георгий Тихий назвал допуск главы Совета Федерации в Женеву «позорным», заявив, что ее место «на скамье подсудимых, а не на международных конференциях». Он призвал участников конференции в Женеве не пожимать руку Матвиенко, «которая покрыта украинской кровью». Вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк, член украинской делегации на конференции, назвала допуск россиян «умиротворением агрессора» и «лицемерием». «Честно, первая мысль была — развернуться и уехать домой», — заявила она.

Критике допуск Матвиенко в Европу также подвергла российская оппозиция и соцсети. В ФБК назвали это «отвратительным ползучим снятием санкций» и выразили опасение, что эта поездка станет прецедентом, который «обнулит» все усилия по давлению на режим Владимира Путина: «Логика простая: если впустили в Европу один раз, то почему бы не пустить в следующий?» «Человек, который принимал решение о начале вторжения в Украину [как член Совбеза РФ], прилетел в Женеву. Какое же позорище», — написал директор ФБК Иван Жданов. Многие пользователи соцсетей критиковали европейские страны за лицемерие: многие напоминали, что россияне, уехавшие из РФ из-за несогласия с режимом, регулярно сталкиваются с предвзятым отношением из-за своего гражданства, а российские туристы не могут получить визы — в то время как прямо ответственные за войну чиновники летают в Европу. В соцсетях также вспоминали угрозы участников делегации в адрес Запада — в частности, то, как Петр Толстой угрожал «уничтожить этих европейских гуманистов напалмом».