В России запретят выдавать прокатные удостоверения фильмам, дискредитирующим «традиционные ценности». Путин подписал закон об этом

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения фильмам.

Теперь разрешение на прокат не получат картины, которые, по мнению российских властей, дискредитируют «традиционные российские духовно-нравственные ценности» или пропагандируют отрицание таких ценностей.

Министерство культуры получит разрешение вносить изменения в уже выданные прокатные удостоверения «в целях актуализации сведений о запрете распространения фильма среди детей».

Если у фильма отзовут прокатное удостоверение, владельцы онлайн-кинотеатров должны будут в течение суток прекратить распространение картины.

Кроме того, владельцы социальных сетей должны будут искать на своих площадках материалы, дискредитирующие «традиционные ценности».

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Госдума рассматривала законопроект с декабря 2024 года и окончательно приняла его в середине июля.

Ко второму чтению из законопроекта, как сообщали «Ведомости», исключили требование получать прокатные удостоверения на весь контент онлайн-кинотеатров.