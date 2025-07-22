Госдума приняла закон о запрете на выдачу прокатного удостоверения фильмам, дискредитирующим «традиционные ценности»

Депутаты Госдумы РФ одобрили во втором и третьем чтениях закон, который расширяет перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения фильмам.

Согласно поправкам, разрешение на прокат не смогут получить картины, в которых присутствуют материалы, дискредитирующие «традиционные российские духовно-нравственные ценности» или пропагандирующие их отрицание.

Министерство культуры получит разрешение вносить изменения в уже выданные прокатные удостоверения «в целях актуализации сведений о запрете распространения фильма среди детей».

В случае если прокатное удостоверение у фильма будет отозвано, владельцы онлайн-кинотеатров должны будут в течение суток прекратить распространение картины.

В законе также отмечается, что владельцы социальных сетей должны будут вести мониторинг с целью выявления материалов, дискредитирующих «традиционные ценности».

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в декабре 2024 года. В первом чтении документ приняли 24 июня. Как писали «Ведомости», ко второму чтению из законопроекта исключили требование получать прокатные удостоверения на весь контент онлайн-кинотеатров. «В любом случае у всех представителей индустрии остается право получить прокатное удостоверение, чтобы точно быть уверенным в том, что то произведение, которое планируется к размещению, не вызовет вопросов», — заявил газете один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.