В Госдуме предложили не давать прокатные удостоверения фильмам, «дискредитирующим» российские духовно-нравственные ценности

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, в котором «дискредитацию» российских «духовно-нравственных ценностей» предлагается считать основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения.

Документ предлагает дополнить статью закона о кинематографе, которая регулирует выдачу прокатного удостоверения. В нее предлагается добавить слова о том, что прокатное удостоверение не выдается, если фильм содержит «материалы, пропагандирующие отрицание и (или) дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности».

В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан «с целью унификации требований к демонстрации фильмов в кинозалах и на аудиовизуальных сервисах» с учетом указа Владимира Путина об утверждении государственной политики по сохранению и укреплению «традиционных духовно-нравственных ценностей».

Кроме того, отмечают депутаты, сейчас закон допускает «неоднозначное толкование» в отношении аудиовизуальных сервисов, а внесенный ими проект «эту двусмысленность устраняет», уточняя термин «показ».

Законопроект внесен группой депутатов, в составе которых есть замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, Дмитрий Певцов и Сергей Боярский, а также сенаторы Андрей Клишас и трое других.