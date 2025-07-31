«Фонтанка»: директору МХАТа Владимиру Кехману предъявили обвинение в особо крупной взятке. Три недели назад его обвинили в растрате

Следственный комитет предъявил обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) директору МХАТ имени Горького Владимиру Кехману, утверждает «Фонтанка» без указания конкретных источников.

По данным издания, обвинение было предъявлено 29 июля. По версии следствия, в 2022 году гендиректор компании-подрядчика МХАТа Марат Каргинов купил за 27 миллионов рублей автомобиль «Мерседес» и передал его в пользование Кехману.

Как пишет «Фонтанка», следствие считает, что это было «частью неформальных взаиморасчетов Каргинова с Кехманом за получение строительных контрактов на объектах Минкульта». Каргинову предъявили обвинение в даче взятки.

По данным издания, Кехмана и Каргинова 29 июля допросили в СК, но не стали применять к ним меру пресечения, несмотря на статус обвиняемых.

9 июля в МХАТе и у Кехмана прошли обыски в рамках дела о растрате при реконструкции старой сцены театра. По данным ТАСС, на следующий день директору МХАТа были предъявлены официальные обвинения в растрате в особо крупном размере. Агентство сообщало, что его отпустили под подписку о невыезде. Официально СК дело не комментировал.

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