В Санкт-Петербурге пришли с обыском в Михайловский театр. Его худруку Владимиру Кехману предъявлено обвинение в растрате

Сотрудники Следственного комитета и МВД пришли с обыском в Михайловский театр в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники.

По информации издания, причина следственный действий — уголовное дело о растрате. Силовики изымают документы в кабинетах руководства театра и проводят опрос администрации.

«Следствие хочет узнать, когда и какие инструкции директор МХАТ и худрук Михайловского театра Владимир Кехман давал в Петербурге, находясь под подпиской о невыезде», — говорится в публикации «Фонтанки».

9 июля обыски прошли у художественного руководителя Михайловского театра и директора МХАТ имени Горького Владимира Кехмана. По информации ТАСС, Кехману предъявлены обвинения в растрате. Его отпустили из Следственного комитета под подписку о невыезде. По данным «Коммерсанта», обыски также прошли в ряде коммерческих структур, проводивших ремонтные работы в театрах, которые в разное время возглавлял Кехман. В СК подозревают, что конкурсы на ремонт учреждений культуры, которыми руководил Кехман, выигрывали одни и те же компании, а стоимость работ была завышена.

О том, кто такой Владимир Кехман, и о новом деле против него слушайте подкаст «Что случилось»

подкасты История Владимира Кехмана, многолетнего проводника путинской цензуры в театре, а сейчас — фигуранта дела о растрате 32 минуты