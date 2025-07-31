Бывший гендиректор VK Борис Добродеев возглавил студию, которая издает «Мир танков». Ее прежних владельцев объявили «экстремистами»

Бывший гендиректор VK возглавил игровую студию «Леста», которая издает в России игры «Мир танков» и «Мир кораблей». Об этом он сам сообщил РБК.

Добродеев назначен гендиректором АО «Айти Технологии» — под управление этой компании Росимущество ранее передало , когда суд признал прошлых владельцев студии «экстремистами».

Новый глава «Лесты» заявил, что компания не будет останавливать операционную деятельность или закрывать проекты и продолжит выполнять все свои обязательства перед игроками и партнерами. По словам Добродеева, приоритетом студии станет «агрессивный найм и сохранение общественных инициатив».

Петербургская студия «Леста Игры» управляет в России проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. Ранее она входила в состав компании Wargaming белорусского бизнесмена Виктора Кислого, но после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года Wargaming ушла с российского и белорусского рынков. Игровой бизнес в обеих странах перешел под управление «Леста Игры».

В октябре 2023 года Wargaming объявила о запуске благотворительной инициативы, в рамках которой обещала передавать деньги с продаж специальных игровых наборов на помощь Украине. «Леста Игры» заявляла, что ее проекты вне политики и компания «не имеет отношения к иным играм и проектам схожей тематики».

3 июня 2025 года Таганский районный суд Москвы объявил Виктора Кислого и владельца компании «Леста Игры» Малика Хатажаева участниками «экстремистского объединения». Поводом послужил сбор средств в поддержку Украины, который проводила компания Wargaming — при этом на тот момент она уже ушла с российского рынка. Генпрокуратура России, обратившаяся с иском в суд, также потребовала изъять в доход государства 100% долей в уставном капитале компании «Леста Игры». Суд это требование удовлетворил.

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