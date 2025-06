Суд в Москве объявил разработчиков игры «Мир танков» «экстремистским объединением»

Таганский районный суд Москвы объявил участниками «экстремистского объединения» собственника компании Wargaming Виктора Кислого и владельца компании «Леста Игры» Малика Хатажаева. Об этом сообщает Sotavision.

С иском в суд обратилась в апреле 2025 года Генпрокуратура России.

Ведомство также требовало изъять в доход государства 100% долей в уставном капитале компании «Леста Игры», а именно в ее трех ООО: «Леста», «Леста Геймс Эдженси» и «Леста Геймс Москва». Суд удовлетворил это требование.

В качестве доказательств «экстремистской деятельности» Генпрокуратура приводила, в частности, такие публикации: «Самая военная игра World of Tanks против спецоперации России», «Как Wargaming пережил 25 лет — и справился с войной в Украине» и «Wargaming запустила благотворительный проект с украинским контентом в играх для сбора на реанимобили».

Обновление. Первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин считает, что пользователям «Мира танков», «Мира кораблей» и других продуктов «Леста Игр» «беспокоиться не о чем». «Они не могут быть обвинены в поддержке ВСУ или экстремизме за то, что совершали внутриигровые покупки. Точно так же, как нечего опасаться пользователям запрещенной в РФ социальной сети Instagram, которая принадлежит экстремистской компании Meta. К тому же в скором времени активы „Леста Игр“ перейдут под контроль государства, а затем, вероятнее всего, будут переданы профильной российской компании», — написал депутат в своем телеграм-канале.

«Леста Игры» — петербургская студия игр, управляющая в России проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. Ранее она входила в состав компании Wargaming белорусского бизнесмена Виктора Кислого, разрабатывающей многопользовательские онлайн-игры World of Tanks, World of Warships, Order of War и другие.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Wargaming объявила, что больше не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны. Игровой бизнес в этих странах перешел под управление «Леста Игры», которая переименовала игры World of Tanks, World of Warships, WoT Blitz в «Мир танков», «Мир кораблей» и «Tanks Blitz».

В октябре 2023 года Wargaming объявила о запуске благотворительной инициативы, в рамках которой передаст деньги с продаж специальных игровых наборов на помощь Украине. «Леста Игры» в свою очередь заявила, что ее проекты вне политики и «мы не имеем отношения к иным играм и проектам схожей тематики».

