Борис Акунин опубликовал документ Минобрнауки о запрете хранения его книг в студенческих общежитиях
Российским студентам запрещено хранить в общежитиях книги Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) и Дмитрия Быкова. Это следует из документа министерства образования и науки, который опубликовал Акунин.
Писатель не уточнил, откуда получил документ.
В документе департамент государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки просит руководителей вузов сообщить студентам о таком запрете.
«Департамент просит руководителей образовательных организаций высшего образования провести разъяснительную работу с сотрудниками администрации и приемных комиссий об обязательном информировании обучающихся и абитуриентов», — говорится в нем.
В документе упоминается, что писатели внесены в реестр «иноагентов», а Акунин включен в перечень «экстремистов и террористов» Росфинмониторинга.
В середине июля 2-й Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил Акунина к 14 годам колонии строгого режима. Писателя признали виновным в содействии террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 УК), оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2), а также в уклонении от исполнения обязанностей «иноагента» (часть 2 статьи 330.1).
В декабре 2023 года издательство АСТ прекратило выпуск книг Акунина и Быкова. Это произошло после того, как писатели поговорили с прокремлевскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за украинских чиновников.