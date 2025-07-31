Борис Акунин опубликовал документ Минобрнауки о запрете хранения его книг в студенческих общежитиях

Российским студентам запрещено хранить в общежитиях книги Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) и Дмитрия Быкова. Это следует из документа министерства образования и науки, который опубликовал Акунин.

Писатель не уточнил, откуда получил документ.

В документе департамент государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки просит руководителей вузов сообщить студентам о таком запрете.

«Департамент просит руководителей образовательных организаций высшего образования провести разъяснительную работу с сотрудниками администрации и приемных комиссий об обязательном информировании обучающихся и абитуриентов», — говорится в нем.

В документе упоминается, что писатели внесены в реестр «иноагентов», а Акунин включен в перечень «экстремистов и террористов» Росфинмониторинга.

В середине июля 2-й Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил Акунина к 14 годам колонии строгого режима. Писателя признали виновным в содействии террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 УК), оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2), а также в уклонении от исполнения обязанностей «иноагента» (часть 2 статьи 330.1).

В декабре 2023 года издательство АСТ прекратило выпуск книг Акунина и Быкова. Это произошло после того, как писатели поговорили с прокремлевскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдавали себя за украинских чиновников.

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