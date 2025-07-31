Алексею Горинову на 14 дней продлили срок содержания в ШИЗО, куда его поместили после перевода в новую колонию. У него забрали лекарства

Политзаключенному Алексею Горинову еще на 14 дней продлили срок пребывания в штрафном изоляторе. Об этом сообщает телеграм-канал его группы поддержки.

Горинова несколько дней назад этапировали в колонию строгого режима ИК-10 в Алтайском крае. 24 июля он сообщил своему адвокату, что после прибытия его направили «на несколько дней» в штрафной изолятор — по его словам, туда направляют всех вновь прибывших заключенных.

В новом письме своей группе поддержки, датированным 29 июля, Горинов сообщил, что срок пребывания в ШИЗО ему продлили еще на 14 дней. Он не уточнил, чем руководство колонии это мотивировало.

Горинов также рассказал, что у него забрали лекарства и личные вещи, в том числе документы, из-за чего он не может подготовить жалобу на условия содержания.

Алексей Горинов — первый в России осужденный по статье о распространении «фейков» об армии, в июле 2022 года он получил семь лет лишения свободы.

В ноябре 2024 года Горинова приговорили еще к трем годам за «оправдание терроризма» из-за его бесед с сокамерниками. В рамках этого приговора суд перевел бывшего муниципального депутата с обычного на строгий режим.

Соратники Горинова неоднократно сообщали о его крайне тяжелом состоянии здоровья. В мае его адвокат сообщал, что у Горинова обнаружили очаги туберкулеза.

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