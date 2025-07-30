В России летом 2025 года выросли сроки подключения к домашнему интернету, почти в четверти случаев (24,9%) в июне-июле услугу оказали более чем через 30 дней после обращения. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на исследование сервиса «101 Интернет», который проанализировал более 2500 заявок на подключение фиксированного доступа к интернету по всей России.

«Летом мы зафиксировали не сезонный спад, как обычно, а аномальный рост заявок. В некоторых регионах количество подключений увеличилось в несколько раз. При этом динамика была неравномерной: в одних регионах спрос падал, в других резкий всплеск совпадал с началом перебоев мобильной связи», — рассказал основатель сервиса Алексей Левочкин.

Согласно исследованию, наибольшее количество отложенных подключений к фиксированному широкополосному доступу в интернет зафиксировано в Нижегородской области (142 случая), в Москве и Московской области (80), в Смоленской области (58), в Петербурге и Ленинградской области (31), в Брянской области (22).

По доле подключений, отложенных на срок более 30 дней, от общего числа заявок лидируют Псковская, Томская и Смоленская области. Левочкин отметил, что в пиковые недели сроки подключения растягиваются до 40-50 дней.

В «Мегафоне» и «Транстелекоме» подтвердили рост числа заявок на подключение домашнего интернета, но заверили, что своевременно отрабатывают все поступающие заявки. В «Ростелекоме» рассказали, что в последние месяцы обращения на подключение домашнего интернета в среднем по стране увеличились на 12-15% год к году, а в отдельных регионах есть и более высокая динамика.

О том, что в России происходит рост числа обращений на подключение фиксированного доступа в интернет, сообщал в конце мая Forbes.

В последние месяцы в разных регионах России начали временно отключать мобильный интернет. Это происходит на фоне участившихся массированных атак украинских беспилотников, однако, например, в Красноярском крае уже пятые сутки нет мобильного интернета, несмотря на отсутствие атак дронов. Данные проекта «На связи», собирающего жалобы пользователей и проверяющего их техническими средствами, показывают, что к концу июня ограничительные меры стали регулярно затрагивать более половины всех регионов страны.

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