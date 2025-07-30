Минюст России включил мемуары Навального в список «экстремистских» материалов

Министерство юстиции России внесло в перечень «экстремистских» материалов книгу Алексея Навального «Патриот», следует из публикации на сайте ведомства.

В список внесли издание на русском языке, которое выпустило литовское издательство One Book Publishing в 2024 году.

Решение о включении мемуаров Навального в перечень «экстремистских» материалов принял Ленинградский областной суд 9 июня, говорится на сайте Минюста.

«Путин боялся, боится и всегда будет бояться Навального», — прокомментировал включение книги в реестр соратник Навального Леонид Волков.

Директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов назвал решение властей России «ожидаемым действием». Он отметил, что «за чтение книги пока нет никакой ответственности». «Уверен, что теперь ее прочитает еще больше людей. Книга вообще есть на полках всех магазинов мира и в любой библиотеке. А у Путина — экстремизм», — написал Жданов.

Мемуары Алексея Навального «Патриот» вышли 22 октября 2024 года — примерно через девять месяцев после гибели политика в российской колонии. Книга была переведена на более чем 20 языков. Мемуары политика стали «книгой года» на Британской книжной премии (British Book Awards) за 2025 год, а также победили в номинации «Нарративный нон-фикшн».