Frederic Dides / Imago / Scanpix / LETA

В октябре 2024 года, примерно через девять месяцев после гибели Алексея Навального, были опубликованы его мемуары. Книга «Патриот» состоит из двух частей. Первую, посвященную его жизни с самого детства, он начал писать в Германии в 2020 году. Вторая — это его тюремные дневники 2021 и 2022 годов. Помимо хорошо известных эпизодов — его президентской кампании, отравления и лечения после него, ареста по возвращении в Москву, — в книге есть прежде не рассказанные истории о его детстве и юности, которые помогают понять его мировоззрение. «Патриот» переведен более чем на 20 языков. Англоязычная «Медуза» попросила читателей из разных стран поделиться своими впечатлениями о книге и о самом Навальном. Вот что они рассказали.

Интифар Чаудри (Австралия)

научный сотрудник и преподаватель Университета Флиндерса

Я не уверена, что средний австралиец знает об Алексее Навальном, российском антикоррупционном активисте и лидере оппозиции. Но его история заслуживает того, чтобы ее рассказали. Я наткнулась на его мемуары «Патриот» в путешествии в конце прошлого года, в магазине Target в Балтиморе. Честно говоря, раньше я о нем не слышала.

Обычно я не покупаю посмертно изданные книги людей, которые знали, что скоро умрут. Они обычно слишком грустные. Но тюремная книга Навального захватила меня с первых страниц. Это было горько-ироничное исключение — пронзительный и бесстрашный рассказ о непокорности. Это было не только про Навального. Его смерть была неизбежна, но его мечта о демократической России была важнее.

Иногда мне казалось, что он безрассуден — ну зачем ему было самому класть голову в пасть льва? Я бы так не сделала. Но его книга помогла мне понять, что когда ты растешь в страхе, неуверенности, среди дурного обращения, пыток — даже смерть кажется уже не сдерживающим фактором, а лишь еще одним препятствием. Почти безумное, непоколебимое сопротивление Навального самой большой диктатуре в мире, которое он не прекратил даже после отравления в 2020 году, отличает его от всех остальных.

В России «Патриот» вдохновит новые поколения, которые мечтают о более свободной и демократичной стране, которая живет в мире с собственным народом и с окружающим миром. За пределами России эта книга должна, по меньшей мере, заставить людей вроде меня остановиться и задуматься о том, что мы принимаем как должное в наших собственных демократических странах.

Альварес Петер (Венгрия)

редактор журнала INDEX

Алексей Навальный хорошо известен в Венгрии как главный политический соперник Владимира Путина. Я довольно много о нем знал еще до публикации книги. Но мемуары открыли для меня много нового. Мне стало ясно, что после смерти Навального должен появиться новый оппозиционный демократический политик. Россия, захваченная в заложники коррупцией, мафиозными методами, заблуждениями и мегаломанией, заслуживает лучшей судьбы. Когда я читал книгу, меня поразило, как легко он принимал очень сложные решения, и до какой степени он был патриотом — это настоящая редкость.

Самое важное — бороться с коррумпированной автократической властью. При любых обстоятельствах. Для этого мы должны черпать мужество в любви к нашей стране. Я уверен, что однажды в Москве или Петербурге появится памятник Навальному. Это была моя первая мысль, когда я закончил читать книгу.

Очень важно не сдаваться, если знаешь, что прав, но проигрываешь. Наследие Навального — это мужество, патриотизм и стойкость. Он учит тому, что, глядя на проблемы страны, надо найти правильный вопрос и правильный ответ.

Греэте Кырвитс (Эстония)

редактор газеты Õhtuleht

Сложный герой

Алексей Навальный известен эстонцам как лидер сопротивления нашему соседу-диктатору. Я помню, с каким мрачным чувством я узнала о его смерти — убийстве, — хотя я не была удивлена. Его трагическая судьба была предрешена, даже если однажды ему удалось избежать смерти. Это чувство неотвратимого рока преследует читателя его автобиографии.

«Патриот» подтвердил то, что я, в общем, уже знала о нем: человек с чувством юмора, неустанно стремящийся вывести из себя Кремль, с внушительным эго (что неплохо: скромные люди редко вершат историю) — и с кое-какими взглядами, с которыми вряд ли согласились бы многие эстонцы. И, судя по тому, что я читала, многие украинцы тоже. Кажется, они не простили ему высказывания про Крым, хотя он потом от них отказался, а в книге тепло описывает, как в детстве проводил лето в Украине. Этот нюанс многие на Западе, кажется, не до конца понимают. Например, были слухи, что во время послания президента США конгрессу Белый дом собирался посадить рядом вдову Навального и первую леди Украины (ни та, ни другая в итоге не присутствовали).

По моему личному мнению, мы можем оплакивать героя российского сопротивления — и одновременно признавать нюансы. Я думаю, так и должно быть.

Владимир Сабурин (Болгария)

поэт, преподаватель Великотырновского университета

Я живу в Болгарии, где противостояние «русофилов» и «русофобов» имеет исторические корни и по-прежнему очень остро. Навальный в связи с этим хорошо известен: для одной стороны (так называемых «русофобов») он абсолютный герой и мученик, а для другой (так называемых «русофилов») он предатель, которому платил Госдеп. Навальный настолько известен, что никто не может равнодушно слышать его имя.

До того как я прочел автобиографию Навального, я смотрел документальный фильм про него, который помог мне сложить разрозненную информацию вокруг его героического возвращения в Россию. Это сделало его уникальной, мифологической фигурой русского священномученика XXI века. Книга обогатила мое представление о Навальном — прежде всего благодаря своей насыщенной подлинности. Меня очень удивило, что Навальный был страстным читателем и столь же страстным писателем. Во мне отозвалось то, что он был смешанного украинского и русского происхождения (я сам тоже из смешанной семьи). Его тюремный дневник — самая сильная вещь, которую я прочел за долгое время.

Рассказывая о своем пути к политическому активизму и лидерству, Навальный показывает, что даже в такой традиционно несвободной стране как Россия решительный и смелый человек может сдвинуть горы. Меня вдохновило то, что для России существует альтернатива и что политика не ограничивается обычным цинизмом. И что историю пишут не только победители.

Наследие Навального неразрывно связано с тем, что он стал мучеником в борьбе за свободу. Своей жизнью и смертью он создал альтернативное представление о будущем России. В мире фильма «Левиафан», который изображает современную Россию, он смог стать главным героем, который показывает, что борьба возможна — и другое будущее возможно.

Андрей Лииметс (Эстония)

критик

Алексей Навальный хорошо известен в Эстонии. У Эстонии есть граница с Россией, она живет под постоянной угрозой с востока, и то, что происходит в России, быстро попадает в эстонские новости. Навальный долго был символом мечты о другой России. Наверное, у него не было такого уникального веса в Эстонии, как в других странах, потому что многие другие диссиденты и активисты уехали от путинского тоталитарного режима в Эстонию или хорошо здесь представлены.

Я раньше работал в сфере международных отношений и гражданского общества, так что я был хорошо знаком с деятельностью Навального. Как критик я смотрел оскароносный документальный фильм о нем, а также многие другие фильмы о текущем положении дел в России. Многое там напоминает кафкианский абсурд и выходит за пределы способности человека удивляться. В этом смысле книга меня не особенно поразила. Но мне показался свежим самоироничный юмор и способность анализировать самого себя.

Книга напомнила мне, что Путин — это не вся Россия. Хотя я сомневаюсь и не очень надеюсь на здравый рассудок большинства населения России, которая, похоже, находится на пути к превращению в большую Северную Корею, книга все же дала мне искру веры в то, что это не единственный возможный конец. Мне также понравилось заглавие. Слишком много популистов, оппортунистов и экстремистов захватили понятие «патриотизм» и отталкивают от него тех, кого по-настоящему волнует судьба страны и сограждан.

Наверное, еще рано говорить о наследии Навального. Он символ, но станет ли этот символ со временем более ярким или потускнеет, еще не известно. Я думаю, он остается источником надежды и воодушевления. Но его история — это еще и грустная история упущенных возможностей. Его смерть и эмиграция столь многих лучших людей из России — свидетельство неумолимой силы Путина. Что останется от наследия Навального, напрямую связано с тем, что будет после Путина.

А вот что рассказали читатели «Медузы»

Год без Навального. Мысли и чувства читателей «Медузы» «У нас была прекрасная Россия настоящего». «Что же мы все наделали». «К сожалению, ни веры, ни надежды». «Я создаю свое будущее сама»

А вот что рассказали читатели «Медузы»

Год без Навального. Мысли и чувства читателей «Медузы» «У нас была прекрасная Россия настоящего». «Что же мы все наделали». «К сожалению, ни веры, ни надежды». «Я создаю свое будущее сама»