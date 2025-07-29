Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении режима прекращения огня

Армия Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении режима прекращения огня, который наступил в полночь по местному времени (20:00 28 июля по мск). Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя армии Винтая Сувари.

По его словам, вооруженные силы Камбоджи «совершили нападения» на несколько районов Таиланда.

«Это представляет собой преднамеренное нарушение соглашения и явную попытку подорвать взаимное доверие. Таиланд вынужден отреагировать соответствующим образом, осуществив свое законное право на самооборону», — заявил Сувари.

В свою очередь премьер-министр Камбоджи Хун Манет утром 29 июля заявил, что после наступления режима прекращения огня «на линии фронта стало спокойнее».

Корреспондент AFP, находившийся в камбоджийском городе Самраонг (расположен в 20 километрах от границы), сообщил, что звуки взрывов прекратились за полчаса до полуночи, затишье продолжалось до утра.

В министерстве национальной обороны Камбоджи обвинения Таиланда отвергли, пишет Khmer Times.

28 июля лидеры Таиланда и Камбоджи договорились о «немедленном и безоговорочном» прекращении огня после переговоров в Малайзии.

Столкновения с применением артиллерии и авиации начались на границе Таиланда и Камбоджи 24 июля — спустя несколько дней после того, как два тайских солдата погибли в результате взрыва мин, которые, по утверждению официального Бангкока, заложили камбоджийцы. По последним данным, в результате столкновений погибли как минимум 33 человека.

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