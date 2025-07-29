ЕС предупредил Украину о полной остановке финансирования до возвращения независимости антикоррупционным органам

Представители Евросоюза 24 июля сообщили по дипломатическим каналам правительству нового премьер-министра Украины Юлии Свириденко, что приостанавливают выделение всей финансовой помощи Киеву, пишет «Экономическая правда» со ссылкой на четыре источника.

Причиной этого стал принятый Владимиром Зеленским закон, который лишил независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). «Все поставили на паузу до исправления ситуации», — сказал один из источников газеты.

По данным «Экономической правды», речь идет о сумме около 20 миллиардов долларов — это доля Евросоюза в ERA Loans, кредите под залог замороженных российских активов, в рамках которого Украина в целом планирует получить 50 миллиардов долларов. Также это касается кредитования от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, пишет газета.

Полную остановку финансирования подтвердил источник «Европейской правды» в структурах ЕС. По его словам, Брюссель действительно передал Киеву предупреждение, что «кредиты за счет доходов от российских активов по программе ERA прекратятся, мы просто перестанем их предоставлять». «Также остановится финансирование от ЕБРР и ЕИБ», — цитирует своего собеседника «Европейская правда».

В 2025 году, по подсчетам «Экономической правды», Украина должна была получить по программе ERA Loans около 17,2 миллиарда евро. Газета напоминает, что Киев полностью зависим от внешнего финансирования, которым обеспечиваются «фактически все невоенные потребности государства».

22 июля Верховная рада Украины одобрила, а Зеленский подписал закон, который фактически подчиняет Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) офису генпрокурора и лишает их независимости. Люди вышли на протесты в Киеве, Одессе, Львове, Харькове и других городах. Обеспокоенность законом выразили и в Европе — антикоррупционные органы были созданы после Евромайдана как одно из условий сближения Украины с ЕС.

24 июля Зеленский заявил, что внес в Верховную раду новый законопроект, который должен вернуть независимость НАБУ и САП. По его словам, в документе предусмотрены меры, позволяющие защитить антикоррупционные органы от российского влияния (этим объясняли необходимость принятого закона). Верховная рада по новому законопроекту пока не голосовала.

Газета The New York Times писала 26 июля со ссылкой на источники, что Евросоюз из-за принятого Зеленским закона удержит 1,5 миллиарда евро помощи Украине из общего фонда в размере 4,5 миллиарда евро. Фонд помощи Украине, как напоминал NYT, был создан Евросоюзом в 2024 году. Из него в течение трех лет планируется выделить 50 миллиардов евро на устранение ущерба, причиненного войной, и подготовку страны к вступлению в ЕС.

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