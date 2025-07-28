Запущено прямое авиасообщение между Москвой и Пхеньяном

В Пхеньяне приземлился первый прямой авиарейс из Москвы, сообщает РИА Новости 28 июля.

Самолет авиакомпании Nordwind вылетел из московского аэропорта Шереметьево вечером 27 июля, время в пути составило около восьми часов, говорилось в заявлении перевозчика. Борт приземлился в Пхеньяне в 9:30 утра по местному времени (3:30 мск). Во время полета все объявления делались на двух языках — русском и корейском, отмечает РИА Новости.

Nordwind совершил первый рейс Москва — Пхеньян на самолете Boeing 777-200ER, который вмещает до 440 пассажиров. В Шереметьево на борт в основном садились граждане КНДР и немногочисленные россияне, сообщало РИА Новости. При этом на видеозаписи, которое агентство сняло после приземления самолета, северокорейских пассажиров не показали. На кадрах видно, как по трапу спускаются участники российской делегации во главе с руководителем Минприроды Александром Козловым. Прилетевшим членам российской делегации и экипажу самолета вручили цветы. Сколько всего человек летели на самолете, неизвестно.

Обратный рейс запланирован на 29 июля на 9:00 по местному времени (3:00 мск). В дальнейшем самолеты Nordwind будут летать в Пхеньян раз в месяц.

Росавиация выдала Nordwind допуск на полеты по маршруту Москва — Пхеньян в начале июля. Компания открыла продажу билетов 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей.

Иностранные туристы могут посетить КНДР только в составе экскурсионных групп. До сих пор авиарейсы в Пхеньян осуществляли только из Владивостока.

В июне между Москвой и Пхеньяном запустили прямое железнодорожное сообщение. Время в пути составляет девять дней.

Россия и КНДР начали активно налаживать связи на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину. Северокорейские военные вступили в войну на стороне России, они участвовали в боях в Курской области.

Читайте также

«Несомненно, к плюсам поездки я отношу отсутствие связи» Уральская школьница съездила в детский лагерь в КНДР. Она в восторге — там «цифровой детокс», а дети «одинаково маршируют» на линейке

Читайте также

«Несомненно, к плюсам поездки я отношу отсутствие связи» Уральская школьница съездила в детский лагерь в КНДР. Она в восторге — там «цифровой детокс», а дети «одинаково маршируют» на линейке