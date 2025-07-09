Авиакомпания Nordwind запустит прямые рейсы из Москвы в Пхеньян

Росавиация выдала авиакомпании Nordwind разрешение на полеты по маршруту Москва — Пхеньян, сообщает Ассоциация туроператоров России.

В соответствии с разрешением, авиакомпания сможет выполнять рейсы до двух раз в неделю.

В расписании аэропорта Шереметьево рейсы в Пхеньян появились несколько дней назад. Отображается один рейс в неделю, начиная с 29 июля. Туда — по понедельникам, обратно — по вторникам.

Посещение КНДР для иностранных туристов возможно только в составе экскурсионных групп. До сих пор рейсы в эту страну из России выполнялись только из Владивостока.

В июне из Москвы в Пхеньян начал ходить прямой поезд. Поездка длится девять дней, в РЖД называли маршрут самым длинным в мире.

Россия начала активно развивать сотрудничество с Северной Корей в рамках поиска союзников в войне с Украиной. Год назад страны заключили договор о всеобъемлющем партнерстве. После этого КНДР отправила на войну несколько тысяч своих солдат, а также начала поставлять России боеприпасы.