В Китае решили выплачивать 500 долларов в год на детей до трех лет для повышения рождаемости. Население страны сокращается третий год подряд

В Китае введут новую систему государственных субсидий по уходу за детьми для повышения рождаемости, сообщает агентство «Синьхуа».

В рамках общенациональной программы власти КНР собираются выплачивать по 3,6 тысячи юаней (503 доллара) в год на каждого ребенка младше трех лет.

Ожидается, что выплаты получат более 20 миллионов семей, пишет Bloomberg. Программа призвана поддержать и стимулировать к рождению детей молодые семьи, которые опасаются роста расходов на воспитание детей.

Население Китая сокращается третий год подряд, отмечает Bloomberg. Так, в 2024 году в стране родилось 9,5 миллиона детей, а умерло 10,9 миллиона человек. Кроме того, за последние десять лет число браков также резко сократилось — с 13,47 миллиона в 2013 году до 6,11 миллиона в 2024-м, а средний возраст вступления в первый брак вырос с 24,9 лет в 2010-м до 28,7 лет в 2020-м. Агентство подчеркивает, что большинство детей в Китае рождаются в официальном браке.