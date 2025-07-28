Google спустя два года признал сбой в системе раннего оповещения перед разрушительным землетрясением в Турции в 2023 году

Google официально подтвердил сбой в работе системы раннего оповещения Android Earthquake Alerts (AEA), которая не смогла отправить экстренные предупреждения миллионам человек во время землетрясения в Турции в феврале 2023 года. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на заявление компании.

Система работает на смартфонах с Android и сообщает о землетрясениях, анализируя движения миллионов устройств одновременно. Это позволяет заранее предупреждать о случившемся жителей сейсмоопасных районов.

Как отмечает BBC News, 10 миллионов человек, живущих в радиусе 150 километров от эпицентра землетрясения в Кахраманмараше, в 2023 году могли получить оповещение самого высокого уровня «Примите меры» (Take Action), чтобы успеть найти безопасное место. Такое предупреждение включает громкий сигнал на смартфоне пользователя, отменяя настройки режима «Не беспокоить».

Вместо этого большинству было разослано менее срочное оповещение, «Обратите внимание» (Be Aware), которое предупреждает о возможности более слабых толчков. Смартфон считает такие оповещения менее приоритетными и не отключает режим «Не беспокоить». Только 469 пользователей, пишет издание, получили оповещение «Примите меры».

В Google признали ошибку, хотя раньше в комментарии «Би-би-си» компания утверждала, что система раннего оповещения показала себя хорошо, а жители Турции могли не заметить предупреждения. Сейчас в компании считают, что система сработала, но недооценила силу толчков.

В Google заявили, что продолжают «совершенствовать систему, основываясь на информации, полученной в ходе каждого землетрясения».

В Google подчеркнули, что их система оповещения дополнение, а не замена национальным системам оповещения. Однако эксперты, опрошенные «Би-би-си», опасаются, что некоторые страны могут слишком полагаться на технологии, которые еще не прошли полное тестирование.

Как отмечает издание, около 70% населения Турции пользуются смартфонами с операционной системой Android.

Одно из самых сильных землетрясений в истории Турции произошло 6 февраля 2023 года. В результате более 55 тысяч человек погибли, еще больше 100 тысяч пострадали, получив травмы. В соседней Сирии погибли почти 8,5 тысячи человек.