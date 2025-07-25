Совет Федерации одобрил закон о штрафах за поиск «экстремистских» материалов

Совет Федерации на заседании 25 июля одобрил закон, предусматривающий административную ответственность для владельцев VPN-сервисов, а также вводящий штрафы за целенаправленный поиск «экстремистских» материалов в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».

Также принятый закон предусматривает штрафы до 500 тысяч рублей за распространение рекламы VPN.

Закон о штрафах за поиск «экстремистского» контента был принят Госдумой 22 июля. Против принятия закона проголосовали 67 депутатов, еще 22 воздержались. Столь массовое голосование против законопроекта — крайне редкий случай для Госдумы.

Депутаты от «Новых людей» и КПРФ жестко критиковали документ прямо на заседании Думы. Источники «Медузы», близкие к администрации президента, сообщали, что Кремль не давал «особого поручения» системной оппозиции поддержать законопроект, так как для этого хватило голосов «Единой России».

Чтобы закон окончательно вступил в силу, его должен подписать президент РФ Владимир Путин.