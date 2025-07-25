Глава ВТБ заявил, что единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» «нет смысла ремонтировать». Он находится на ремонте более семи лет
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», вероятно, будет списан после затяжного ремонта, заявил глава ВТБ Андрей Костин во время поездки Владимира Путина в Северодвинск 24 июля.
Вопрос о судьбе корабля Андрею Костину задал корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников, сопровождавший президента в составе кремлевского пула. Он поинтересовался, что будет с авианесущим крейсером, потому что «такое впечатление, что его уже начали разбирать».
«Он в нашей епархии, да. Мы считаем, что его уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет с лишком, и вещь это крайне дорогостоящая… Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован», — ответил Андрей Костин.
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» был заложен на Черноморском судостроительном заводе еще в 1982 году, а в эксплуатацию введен в 1991-м. Он входил в состав Северного флота, и, будучи единственным российским авианосцем, считался флагманом ВМФ России.
В 2018 году Минобороны России и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подписали с судоремонтным заводом в Мурманске контракт на ремонт «Адмирала Кузнецова». Стоимость ремонта, по данным источников ТАСС в военно-промышленной сфере, оценивалась в 20 миллиардов рублей. На тот момент Минобороны планировало, что модернизация «Адмирала Кузнецова» завершится в 2020 году, а в состав флота он вернется в 2021-м.
В октябре 2018 года на судоремонтном заводе в Мурманске затонул плавучий док ПД-50, когда «Адмирал Кузнецов» выходил из дока. Во время инцидента упали два башенных крана, один из них — на палубу авианосца. В декабре 2019 года на крейсере, который стоял в судоремонтном доке, произошел пожар, причиной которого позже назвали летевшие от сварки искры. Погибли два человека, пострадали более 10. Еще один пожар случился спустя три года — в декабре 2022-го (крейсер по-прежнему был на ремонте). МЧС сообщало о «локальном задымлении», пострадавших не было.
В начале июля 2025 года газета «Известия» со ссылкой на источник сообщила, что Минобороны может отказаться от восстановления авианосца «Адмирал Кузнецов». По словам собеседников газеты, работы по ремонту и модернизации крейсера были приостановлены некоторое время назад, а командование военно-морского флота и ОСК решают, целесообразно ли продолжать эти работы.