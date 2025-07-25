Бывшего главу штаба Надеждина оштрафовали за пикет у Госдумы против штрафов за поиск «экстремистских» материалов

Тверской районный суд Москвы назначил политтехнологу и бывшему главе штаба Бориса Надеждина Дмитрию Кисиеву штраф в 20 тысяч рублей по делу о нарушении порядка проведения публичной акции, сообщает RusNews.

Надеждин и его соратники проводили пикеты у здания Госдумы утром 22 июля, незадолго до заседания парламента, на котором был одобрен закон о штрафах за поиск «экстремистских» материалов.

Кисиев стоял с плакатом «За Россию без цензуры. Оруэлл писал антиутопию, а не методичку!» Его задержали сотрудники полиции.

На заседании суда в качестве свидетеля выступил Надеждин. Он отметил, что Кисиев проводил одиночный пикет, а остальные пришедшие были журналистами и обычными зрителями. «Я хочу сказать, что других пикетчиков в этом месте не было. Даже в протоколе зафиксировано, что пикет был одиночным. Одиночный пикет не требует согласования», — заявил он.

Помимо Кисиева, судья оштрафовал на 20 тысяч рублей по той же статье журналистку «Коммерсанта» Божену Иванову, которая освещала акцию у Госдумы.

Надеждин у Госдумы. Пикет против штрафов за поиск «экстремистского» контента Meduza

Закон о штрафах за поиск «экстремистского» контента был принят Госдумой 22 июля. Против принятия закона проголосовали 67 депутатов, еще 22 воздержались. Столь массовое голосование против законопроекта — крайне редкий случай для Госдумы.

Депутаты от «Новых людей» и КПРФ жестко критиковали документ прямо на заседании Думы. Источники «Медузы», близкие к администрации президента, сообщали, что Кремль не давал «особого поручения» системной оппозиции поддержать законопроект, так как для этого хватило голосов «Единой России».

25 июля закон одобрил Совет Федерации. Чтобы он окончательно вступил в силу, его должен подписать президент РФ Владимир Путин.

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