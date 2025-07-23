США решили сжечь контрацептивы на 10 миллионов долларов, закупленные для бедных стран 

Во Франции уничтожат контрацептивы на сумму почти 10 миллионов долларов, закупленные по гуманитарным программам Агентства развития США (USAID). Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Речь идет о противозачаточных имплантах, таблетках и внутриматочных спиралях. В течение нескольких месяцев они хранились на складе в бельгийском городе Гел после того, как президент Дональд Трамп в январе заморозил иностранную помощь США.

США решили потратить 160 тысяч долларов, чтобы сжечь эти запасы на мусоросжигательном заводе во Франции. Министерство иностранных дел Бельгии сообщило, что провело переговоры с властями США и «изучило все возможные варианты, чтобы избежать уничтожения, включая временное перемещение» контрацептивов. Найти такого решения не удалось.

В неправительственной организации MSI Reproductive Choices, которая предоставляет услуги по контрацепции в десятках стран, заявили, что предложили оплатить переупаковку контрацептивов без маркировки USAID и отправку в нуждающиеся страны, но Вашингтон отказался от предложения. «Нам сказали, что правительство США продаст эти товары только по полной рыночной стоимости», — заявила замглавы организации Сара Шоу.

Агентство ООН по вопросам репродуктивного здоровья (UNFPA) также предложило выкупить контрацептивы, сообщили три источника Reuters. Однако переговоры сорвались, в том числе из-за отсутствия ответа со стороны администрации Трампа.

Агентство США по международному развитию (USAID) появилось в 1961 году. В 2025-м его бюджет на помощь другим странам должен был составить 42,8 миллиарда долларов. Агентство среди прочего финансировало гуманитарные программы по всему миру. Дональд Трамп в январе на 90 дней заморозил помощь USAID иностранным государствам в рамках политики сокращения государственных расходов. Госсекретарь США Марко Рубио в марте сообщил, что Вашингтон отменяет 83% программ USAID.

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