Источники РБК утверждают, что «Леста Игры» возглавит Борис Добродеев. Бывший владелец компании объявлен участником «экстремистского объединения»

Бывший гендиректор холдинга VK Борис Добродеев стал кандидатом на пост главы компании «Леста Игры», которая управляет играми «Мир танков» и «Мир кораблей», пишет РБК со ссылкой на несколько источников.

Еще три собеседника РБК в игровой индустрии и на интернет-рынке называют Добродеева одним из кандидатов, не уточняя, кто другие.

По словам собеседников РБК, назначение Добродеева может состояться 24 июля. Он может возглавить АО «Айти Технологии» — компанию, под управление которой «Лесту» передало Росимущество после решения суда.

Петербургская студия «Леста Игры» управляет в России проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. Ранее она входила в состав компании Wargaming белорусского бизнесмена Виктора Кислого, но после начала войны в феврале 2022 года Wargaming ушла с российского и белорусского рынков. Игровой бизнес в обеих странах перешел под управление «Леста Игры».

В октябре 2023 года Wargaming объявила о запуске благотворительной инициативы, в рамках которой передаст деньги с продаж специальных игровых наборов на помощь Украине. «Леста Игры» заявила, что ее проекты вне политики и «мы не имеем отношения к иным играм и проектам схожей тематики».

3 июня 2025 года Таганский районный суд Москвы объявил Виктора Кислого и владельца компании «Леста Игры» Малика Хатажаева участниками «экстремистского объединения». Поводом послужил сбор средств в поддержку Украины, который проводила компания Wargaming — при этом на тот момент она уже ушла с российского рынка. Генпрокуратура России, обратившаяся с иском в суд, также потребовала изъять в доход государства 100% долей в уставном капитале компании «Леста Игры». Суд это требование удовлетворил.

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