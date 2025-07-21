В Италии отменили выступление Валерия Гергиева

Руководство Королевского дворца в итальянской Казерте отменило выступление оркестра под руководством российского дирижера Валерия Гергиева, которое должно было состояться 27 июля в рамках фестиваля UnʼEstate da Re. Об этом сообщило итальянское агентство ANSA.

Агентство отмечает, что решение пригласить Гергиева на фестиваль «вызывало резкую дискуссию». Кроме того, существовали опасения возможных акций протеста в день выступления, которые могли провести украинские активисты.

Гергиев должен был выступить на фестивале UnʼEstate da Re в Казерте вместе с солистами Мариинского театра. Вице-президент Европарламента Пина Пичерно потребовала исключить дирижера из программы, поскольку тот «известный сторонник Путина и кремлевского режима». Отменить выступление Гергиева на фестивале потребовал и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). 10 июля юристы ФБК отправили заявления в Минкульт и МВД Италии с требованием отменить выступление Гергиева и запретить ему въезд в связи с тем, что он может «угрожать общественному порядку и безопасности Италии». Также ФБК направил письма в филармонический оркестр театра Верди в Салерно, с которым Гергиев должен выступать на фестивале, и во дворец Reggia di Caserta, где проходит UnʼEstate da Re.

В начале марта 2022 года Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра за отказ высказаться против российского вторжения в Украину. Позже от сотрудничества с Гергиевым отказалась Баварская государственная опера. Выступление в Италии должно было стать первым концертом Гергиева на европейских фестивалях после начала войны.

Валерий Гергиев был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в 2012 и 2018 годах, а в 2014 году подписал письмо деятелей культуры «о поддержке позиции президента Российской Федерации по Украине и Крыму».