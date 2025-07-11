Валерия Гергиева впервые с начала войны пригласили на фестиваль в Италии. ФБК просит итальянские власти не допустить выступления дирижера

Дирижера Валерия Гергиева впервые с начала полномасштабной войны пригласили принять участие в европейском фестивале. 27 июля он должен выступить на фестивале UnʼEstate da Re в итальянской Казерте вместе с солистами Мариинского театра, писал телеграм-канал Plot.

Гергиев был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в 2012 и 2018 годах, а в 2014 году подписал письмо деятелей культуры «о поддержке позиции президента Российской Федерации по Украине и Крыму».

Вице-президент Европарламента Пина Пичерно потребовала исключить дирижера из программы, поскольку тот «известный сторонник Путина и кремлевского режима». Однако президент административной области Кампания Винченцо Де Лука, писал Plot, заявил: «Мы всегда приветствовали встречи между людьми с разными взглядами. Мы рады евреям и палестинцам, русским и украинцам, а культура для нас превыше политики».

Против участия Гергиева в итальянском фестивале потребовал и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). 10 июля юристы ФБК отправили заявления в Минкульт и МВД Италии с требованием отменить выступление Гергиева и запретить ему въезд в связи с тем, что он может «угрожать общественному порядку и безопасности Италии» из-за поддержки оккупации Украины и близости к Путину, пишет «Сирена».

Также ФБК направил письма в филармонический оркестр театра Верди в Салерно, с которым Гергиев должен выступать на фестивале, и во дворец Reggia di Caserta, где проходит UnʼEstate da Re, с просьбой отказаться от выступления и не предоставлять площадку для концерта.

После начала российского вторжения в Украину несколько зарубежных театров, включая миланский Ла Скала, потребовали от Гергиева публично осудить войну. Когда этого не последовало, его уволили с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Позже от сотрудничества с Гергиевым отказалась Баварская государственная опера.

Оперная певица Анна Нетребко, которая тоже была доверенным лицом Путина на выборах 2012 года, после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину публично осудила войну, однако несколько крупнейших мировых театров, в том числе Метрополитен-опера, разорвали отношения с певицей. В 2023 году Берлинская государственная опера возобновила сотрудничество с певицей, театр призвал различать события до и после полномасштабной войны и «дать шанс» Нетребко. Постановки с участием Нетребко в Берлинской опере в 2023 году и весной 2025 года сопровождались протестами.