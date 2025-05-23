Анна Нетребко вернулась на сцену Берлинской оперы. У театра прошли протесты

Берлинская государственная опера продолжила сотрудничество с уроженкой России Анной Нетребко. В мае в программе оперы пять постановок «Трубадура» Джузеппе Верди с Нетребко. Первая из них прошла 15 мая. Тогда, писала Deutsche Welle, возле здания оперы более сотни человек устроили протестную акцию. Они, в частности, скандировали: «Нет сторонникам Путина», «Остановите российскую пропаганду», а также держали плакаты с певицей в образе вампира и с фотографиями Нетребко с президентом РФ Владимиром Путиным, флагом «Новороссии» и георгиевской лентой.

Протесты сопровождали и другие спектакли «Трубадур» в Берлинской опере. Так, пишет Bloomberg, в протестной акции перед показом 22 мая участвовали около 30 человек. Многие из протестующих были с украинскими флагами, один их участников акции держал плакат с надписью: «Среди десятков оперных голосов мирового класса вы выбираете голос русской, которая поддерживает Путина». К зданию оперы также привезли украинский автомобиль скорой помощи, поврежденный осколками.

Нетребко, следует по информации на сайте певицы, должна появиться на сцене Берлинской оперы в «Трубадуре» еще дважды — 25 и 28 мая.

Анна Нетребко была «доверенным лицом» Путина на выборах в 2012 году, а в она 2014-м выступала на открытии сочинской Олимпиады, а затем приезжала в неподконтрольную Украине часть Донецкой области, чтобы передать Донецкому оперному театру чек на миллион рублей.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Нетребко публично осудила войну, однако несколько крупнейших мировых театров, в том числе Метрополитен-опера, разорвали отношения с певицей. Однако Берлинская государственная опера в 2023 году возобновила сотрудничество с певицей, театр призвал различать события до и после полномасштабной войны и «дать шанс» Нетребко. Показы «Набукко» с Нетребко осенью 2023 года также сопровождались протестами.

В феврале 2025-го Нетребко впервые за шесть лет выступила в США с сольным концертом в Палм-Бич Опере. Позднее в 2025 году, пишет Bloomberg, Нетребко планирует выступить в Лондоне и Цюрихе.

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