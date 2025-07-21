В Испании найден мертвым бывший сотрудник МВД Украины. Его нашли в жилом комплексе, где убили российского летчика Максима Кузьминова

В жилом комплексе Cala Alta в испанском муниципалитете Вильяхойосе нашли мертвым 61-летнего Игоря Грушевского — бывшего сотрудника Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Украины. Об этом сообщило издание El Espanol со ссылкой на источники.

Тело Грушевского было найдено вечером 29 июня в бассейне жилого комплекса, где он приобрел квартиру несколько месяцев назад. Соседи обнаружили Грушевского без сознания в бассейне. Мужчину вытащили из воды, но ни очевидцы, ни приехавшие медики не смогли его реанимировать.

Следов насильственных действий на теле Грушевского не нашли, из одного уха у него шла кровь.

Соседи не знали, что в прошлом Грушевский работал в МВД Украины, отмечает El Espanol. О том, что он бывший сотрудник полиции, стало известно после того, как журналисты нашли о нем информацию в украинских реестрах. Там говорится, в частности, что в 1993 году Грушевский был руководителем и уполномоченным представителем по регистрации юридических лиц Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Украины в Черкасской и Кировоградской областях. Это подразделение было расформировано в 2015 году в рамках реформы полиции.

В МИД Украины заявили, что, согласно сообщению генерального консульства Украины в Барселоне, «смерть Грушевского наступила в результате утопления».

Как отмечает El Espanol, в районе Вильяхойосе проживает большое количество русских и украинцев.

В феврале 2024 года в жилом комплексе Cala Alta застрелили бывшего российского летчика Максима Кузьминова. В августе 2023 года перегнал из России в Украину военный вертолет Ми-8. Летчик рассказывал в видео украинской разведки, что сам вышел на связь с властями Украины. Он утверждал, что просил других членов экипажа сдаться. В итоге их убили украинские военные. За угон вертолета Кузьминов получил 500 тысяч долларов и паспорт гражданина Украины на вымышленное имя Игоря Шевченко. Украинские власти предлагали Кузьминову не уезжать из Украины, но он перебрался в Испанию, где купил квартиру в Вильяхойосе. Спецназовцы ГРУ Минобороны РФ угрожали убить Кузьминова — в эфире российского телевидения они обещали, что накажут его «по всей строгости закона», и он «не доживет до суда».

CBS News утверждал, что к убийству Кузьминова могут быть причастны бывший офицер КГБ и его родственник, полковник российской полиции. Их имена не назывались.

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