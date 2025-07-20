Следственный комитет России возбудил в отношении бывшего замглавы Минобороны РФ генерала армии Павла Попова два новых уголовных дела о получении взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК), сообщил 20 июля ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

Собеседник агентства заявил, что генералу пока не предъявляли обвинение «в связи с его состоянием здоровья» — Попов находится в больнице.

По версии следствия, одна из подрядных организаций, проводившая ремонт в здании Минобороны, безвозмездно предоставила в аренду Попову квартиру в Москве для проживания в 2014-2024 годах, а также автомобиль Lexus LX 570 для поездок. По оценке СК, общая стоимость услуг по аренде квартиры и машины составила около 34 миллионов рублей.

Адвокат генерала Денис Сагач подтвердил ТАСС, что в отношении Попова возбудили два новых дела. От других комментариев он отказался.

Первоначально СК обвинил Попова в мошенничестве. По версии следствия, Попов, отвечавший за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», похитил более 30 миллионов рублей вместе с бывшим замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майором Владимиром Шестеровым и директором парка Вячеславом Ахмедовым. По данным Главной военной прокуратуры, Попов потратил деньги, выделенный на парк «Патриот», на строительство дачи, бани и гаража на земельном участке, принадлежащем его сыну. Ахмедов и Шестеров заключили досудебное соглашение со следствием. Шестерова приговорили к шести годам лишения свободы. Дело Ахмедова рассматривает суд. Помимо мошенничества, Попова обвиняют в превышении полномочий, незаконном обороте оружия и служебном подлоге.

Президент России Владимир Путин уволил Павла Попова с поста замминистра обороны в июне 2024 года. Спустя два месяца, в августе, Попова задержали и арестовали.

Адвокат Попова Денис Сагач сообщил ранее, что в мае 2025-го 68-летнего Попова госпитализировали в тяжелом состоянии.