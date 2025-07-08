Бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову, помимо мошенничества, вменяется превышение полномочий (пункты «в» и «е» части 3 статьи 286 УК РФ), незаконный оборот оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ) и служебный подлог (часть 2 статьи 292 УК РФ).

Это следует из поста Следственного комитета о передаче в суд дел предполагаемых сообщников бывшего замглавы Минобороны — директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова.

В СК отметили, что расследование дело в отношении Попова продолжается.

По версии следствия, с 2022 по 2024 год Попов, Шестеров и Ахмедов похитили 25 миллионов рублей «путем внесения в документацию заведомо ложных сведений о выполненных строительных работах в парке „Патриот“».

СК утверждал, что за счет парка «Патриот» Попов «организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок», а также принуждал руководителей коммерческих компаний, у которых были контракты с парком, «выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их». Кроме того, за счет парка Попов «продолжил обеспечивать техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров».

Павла Попова задержали в конце августа 2024 года, после чего отправили в СИЗО.

Адвокат Попова Денис Сагач сообщал в июне, что бывший замглавы Минобороны находится в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда его перевели в мае из СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, состояние 68-летнего Попова не позволяет участвовать в следственных действиях.

Президент РФ Владимир Путин освободил Павла Попова от должности заместителя министра обороны в июне 2024 года.