The Washington Post: Трамп в разговоре с Зеленским (том самом, про бомбежки Москвы и Петербурга) говорил, что Украина должна перейти в наступление
Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля заявил, что Украина «не изменит ход войны, играя в обороне», пишет The Washington Post со ссылкой на анонимного украинского чиновника.
По словам источника, Трамп заявил, что Украина должна перейти в наступление.
Затем Трамп спросил, могут ли ВСУ атаковать Москву или Санкт-Петербург, и Зеленский ответил утвердительно — при наличии оружия. Эту часть разговора ранее цитировало издание Financial Times.
Трамп после появления фрагментов разговора в FT заявил, отвечая на соответствующие вопросы журналистов, что Зеленский «не должен нападать на Москву». Тогда же он сказал, что США не планируют передавать Украине дальнобойное оружие, в том числе ракеты Tomahawk.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт называла слова Трампа об ударах по Москве и Петербургу «вырванными из контекста». Левитт подчеркивала, что Трамп «просто задавал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства».