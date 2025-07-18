The Washington Post: Трамп в разговоре с Зеленским (том самом, про бомбежки Москвы и Петербурга) говорил, что Украина должна перейти в наступление

Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля заявил, что Украина «не изменит ход войны, играя в обороне», пишет The Washington Post со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

По словам источника, Трамп заявил, что Украина должна перейти в наступление.

Затем Трамп спросил, могут ли ВСУ атаковать Москву или Санкт-Петербург, и Зеленский ответил утвердительно — при наличии оружия. Эту часть разговора ранее цитировало издание Financial Times.

Трамп после появления фрагментов разговора в FT заявил, отвечая на соответствующие вопросы журналистов, что Зеленский «не должен нападать на Москву». Тогда же он сказал, что США не планируют передавать Украине дальнобойное оружие, в том числе ракеты Tomahawk.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт называла слова Трампа об ударах по Москве и Петербургу «вырванными из контекста». Левитт подчеркивала, что Трамп «просто задавал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства».

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