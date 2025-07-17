Германия перестала быть основным направлением для просителей убежища в ЕС, теперь ее место заняла Испания. Об этом говорится в еще неопубликованном докладе Агентства ЕС по делам беженцев, с текстом которого ознакомилась Financial Times.

В мае в ЕС было зарегистрировано 64 тысячи ходатайств об убежище, из них на Германию пришлось 9900 прошений, на Испанию — 12800. Годом ранее убежище в Германии хотели получить 18700 человек, в Испании — 16300.

Основной причиной этого в отчете называется резкое снижение числа прошений от граждан Сирии (в мае во всем ЕС их было 3100, тогда как в октябре 2024 года — 16 тысяч). В Германии большая сирийская диаспора, поэтому большинство искателей убежища в ЕС в первую очередь хотели попасть именно в эту страну.

В Испании, в свою очередь, наблюдается рост числа ходатайств беженцев из Венесуэлы — на фоне продолжительного экономического кризиса в этой стране и ужесточения миграционной политики США.

В декабре 2024 года сирийские повстанцы свергли правительство Башара Асада, правившего Сирией более 20 лет. Новые власти пообещали защищать этнические и религиозные меньшинства (но не сдержали обещания) и заявили о планах нормализовать отношения с Евросоюзом, испорченные при Асаде.

В Германии вскоре после этого приостанавливали рассмотрение заявлений сирийцев о предоставлении убежища. В стране начались дискуссии о возможном ужесточении правил для сирийцев и даже возможном возвращении на родину тех из них, кто уже получил убежище.

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