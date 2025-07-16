Демонстрация друзов у границы Израиля и Сирии на Голанских высотах Jalaa Marey / AFP / Scanpix / LETA

В пятницу, 11 июля, на юге Сирии группа вооруженных людей остановила машину на дороге из Дамаска в город Сувайда. Водителя — торговца овощами из Сувайды — похитили. Позже его бросили с завязанными глазами в отдаленной местности. Он был избит и ограблен. Его обнаружили прохожие и доставили в больницу.

Торговец принадлежит к друзской общине. Это этноконфессиональная группа, живущая в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании, главным образом на Голанских высотах и в окрестностях. В Сирии живет, по разным оценкам, от полумиллиона до 700 тысяч друзов (два-три процента населения), а в провинции Сувайда они составляют большинство. По языку они арабы. Их религия возникла тысячу лет назад как ответвление шиитского ислама, но современные друзы не считают себя мусульманами.

Похитители были бедуинами — кочевниками Сирийской пустыни, по вероисповеданию — мусульманами-суннитами. Торговец рассказал, что они не только избили его, отобрали деньги, машину и телефон, но и оскорбляли как «еретика».

Ограбления и похищения на шоссе Дамаск—Сувайда и на других сирийских дорогах происходят регулярно. В стране все еще не закончилась гражданская война, центральное правительство не контролирует огромные регионы, нет даже единой армии, не говоря уж о полиции. Но религиозный фактор превратил криминальный инцидент в триггер межконфессионального конфликта.

Друзская община невелика, но хорошо вооружена. Во время гражданской войны ее ополчение — прежде всего, «Риджаль аль-карама» («Мужи достоинства») — проявило себя, сражаясь как со сторонниками Башара Асада, так и с «Исламским государством». В декабре 2024 года друзы сыграли заметную роль во взятии Дамаска и свержении режима Асада.

Читайте также

Кто с кем и за что воюет в Сирии Ключевые термины и понятия, без которых невозможно разобраться в этом крайне запутанном конфликте

Читайте также

Кто с кем и за что воюет в Сирии Ключевые термины и понятия, без которых невозможно разобраться в этом крайне запутанном конфликте

В новой Сирии друзские ополчения и не думают складывать оружие: страной теперь управляют исламисты во главе с Ахмадом аш-Шараа, для которых друзы — неверные. Между ними уже не раз происходили столкновения, самые серьезные — весной в пригороде Дамаска Джарамане. Тогда погибли больше ста человек, в том числе 14 друзов, не принадлежавших к ополчению, — их расстреляли боевики, которые официально не подчинялись дамасскому правительству, но сражались на его стороне.

На сей раз действовали те же силы. Друзские ополченцы похитили нескольких бедуинов — судя по всему, не тех, кто избил и ограбил торговца, а представителей того же племени. Конфликт перешел на уровень общин. К воскресенью, 13 июля, в провинции Сувайда шли бои между друзами и бедуинами с применением не только стрелкового оружия, но и минометов. Счет убитых пошел на десятки.

Эскалация продолжалась по тому же сценарию, что прежде в Джарамане. В Сувайду отправились бедуины из соседней провинции Дара. Дамасское правительство отправило в регион свои силы. Формально они должны были выступить миротворцами. Но фактически это те же боевики-исламисты, единоверцы бедуинов, которые еще недавно воевали с друзами. Возникла угроза, что с друзами случится то же, что случилось в марте с другой этноконфессиональной общиной — алавитами: они подняли восстание в провинциях Тартус и Латакия — дамасское правительство жестоко подавило его за несколько дней и устроило массовую расправу.

Подробнее о восстании алавитов

Сирийские власти подавили восстание алавитов, к которым принадлежит свергнутый президент Башар Асад В стране массовые убийства. В мире (включая Россию) стараются не говорить, кто в них виновен

Подробнее о восстании алавитов

Сирийские власти подавили восстание алавитов, к которым принадлежит свергнутый президент Башар Асад В стране массовые убийства. В мире (включая Россию) стараются не говорить, кто в них виновен

Но у друзов, в отличие от алавитов, есть сильный внешний покровитель — Израиль. Там, во-первых, есть своя друзская община — небольшая (примерно 150 тысяч человек, около полутора процентов населения), но довольно влиятельная, особенно в военной среде: очень многие друзы служат в боевых частях Армии обороны Израиля и занимают командные должности. Во-вторых, Израиль контролирует бóльшую часть Голанских высот, где примерно половина населения (около 25 тысяч человек) — друзы, в основном с сирийским гражданством. В-третьих, друзские земли — сирийские провинции Кунайтра, Дара и Сувайда — составляют буферную зону между Израилем и Сирией, и израильское правительство стремится не допустить, чтобы Дамаск взял эту территорию под свой полный контроль.

Еще в феврале премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль не позволит ни армии нового сирийского режима, ни каким-либо связанным с ним вооруженным формированиям действовать к югу от Дамаска. Он потребовал, чтобы они не входили в Кунайтру, Дару и Сувайду, и особо подчеркнул: «Мы не потерпим никакой угрозы в адрес друзской общины на юге Сирии».

Что происходит в Сирии после свержения Башара Асада

Новые власти Сирии строят исламистский режим, договариваются с курдами и воюют с друзами. А Израиль защищает интересы России Эксперт по Ближнему Востоку Джонатан Спайер объясняет, что происходит

Что происходит в Сирии после свержения Башара Асада

Новые власти Сирии строят исламистский режим, договариваются с курдами и воюют с друзами. А Израиль защищает интересы России Эксперт по Ближнему Востоку Джонатан Спайер объясняет, что происходит

Это обещание израильские власти сдержали. В понедельник, 14 июля, израильская авиация начала бомбить колонны правительственных сил (в том числе танки), которые двигались в сторону Сувайды, и позиции проправительственных сил в самой Сувайде. А в среду, 16 июля, последовала серия авиаударов уже по Дамаску. Разбомблены министерство обороны и генштаб. Также удар нанесен по президентскому дворцу или в непосредственной близости от него — вероятно, в качестве предупреждения, что Израиль готов к эскалации, если центральное правительство Сирии не прекратит наступление на друзов.

Израиль наносит удары по Сирии Meduza

Здание министерства обороны и генштаба Сирии после израильского авиаудара 16 июля Mohammed Al Rifai / EPA / Scanpix / LETA

Тем временем друзы, живущие на израильских Голанах, устремились в Сирию. Во вторник, 15 июля, сообщалось о нескольких десятках человек, которые пересекли границу с Сирией на Голанских высотах. В среду говорится уже о примерно тысяче человек. Израильские друзы объявили забастовку в знак солидарности с единоверцами в Сирии и провели несколько уличных акций.

Нетаниягу выступил со специальным обращением к израильским друзам. Он заверил, что Армия обороны Израиля действует, чтобы защитить друзов в Сирии, и попросил не пересекать границу, чтобы не подвергать себя опасности и не мешать военной операции. Тем временем израильская армия перебросила на Голаны дополнительные силы.

Друзы в израильской части Голанских высот пересекают буферную зону в направлении Сирии, 16 июля 2025 года Jalaa Marey / AFP / Scanpix / LETA

По состоянию на вечер среды, 16 июля, бои между друзским ополчением и проправительственными силами в Сувайде продолжаются. Даже если израильские удары приведут к тому, что дамасское правительство объявит о прекращении операции, едва ли это принципиально изменит ситуацию: в Сувайде продолжат действовать группировки боевиков, которые формально правительству не подчиняются. Именно такие группировки несколько месяцев назад подавляли восстание алавитов — и именно на них потом списали массовые убийства, которые при этом происходили.

Данные о количестве погибших и раненых пока явно не полны. Только в самой Сувайде погибли не меньше 250 человек — включая жертв массовых «полевых казней» (иными словами, убийств раненых и пленных).

Бои на юге Сирии и вмешательство в них Израиля начались в очень специфический момент. Всю первую половину 2025 года, пока новый сирийский режим во главе с Ахмадом аш-Шараа обустраивался в Дамаске и формулировал свое видение будущего страны, Израиль методично уничтожал его военный потенциал: бомбил авиабазы, флот, склады оружия и так далее. Кроме того, израильская армия заняла позиции на сирийской стороне Голан, после того как старая сирийская армия их покинула, а новая вместо нее не заступила.

Сирийские проправительственные силы входят в Сувайду, 15 июля 2025 года Karam al-Masri / Reuters / Scanpix / LETA

Израильские официальные лица, включая Нетаниягу, чуть ли не единственные в мире демонстративно не верят в мирные намерения новых сирийских властей. Показательно, что они предпочитают публично называть нового президента Сирии не его официальным именем Ахмад аш-Шараа, а военным псевдонимом Абу Мухаммад аль-Джулани, которым он пользовался, когда был полевым командиром «Джабхат ан-Нусры» — сирийского подразделения «Аль-Каеды».

И хотя публичная риторика не поменялась, в течение последнего месяца было все больше разговоров о том, что Сирия готова присоединиться к Авраамовым соглашениям — комплексу договоров между Израилем и арабскими странами о нормализации отношений. Не далее как 12 июля во время визита в Азербайджан Шараа, по неофициальным данным, лично встречался там с представителями Израиля, чтобы обсудить возможность примирения между странами.

Интерес Шараа понятен: Сирия разорена и просто не может себе позволить воевать. Интерес Израиля тоже понятен: дружественная Сирия — это безопасная северная граница. Впрочем, правительство Нетаниягу, похоже, исходит из того, что еще более надежной гарантией безопасности будет слабая Сирия, разделенная на враждующие общины. И тогда вопрос дружественности или враждебности Дамаска будет уже не столь принципиален.

Пожалуй, еще более серьезная для Израиля ставка состоит в следующем. Он взял сирийских друзов под свое покровительство — и теперь может продемонстрировать, что такое покровительство действительно обеспечивает общине защиту. Если окажется, что не обеспечивает, Израилю станет гораздо сложнее выстраивать отношения с другими общинами — а это ключевая часть политики на Ближнем Востоке, который весь состоит из этноконфессиональных общин.

«Медуза»