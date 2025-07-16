Трамп заявил, что поставки ракет для Patriot в Украину уже начались

Дональд Трамп заявил, что поставки ракет для комплексов Patriot Украине, которые он пообещал ранее, уже идут.

«Они уже отправляются. Они идут из Германии, а затем Германия их замещает. И во всех случаях США получают полную оплату», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов на авиабазе Эндрюс.

Накануне Трамп говорил, что батареи и ракеты для Patriot прибудут в Украину «очень скоро, в течение нескольких дней» и называл число в 17 Patriot, готовых к отправке, но не уточнял, что имеется в виду.

Заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий после этого говорил, что не знает точно, о каком количестве комплексов идет речь. «Мы не знаем наверняка. 17 — это огромное число, если речь идет о батареях. Если речь идет о пусковых установках, то это возможно», — сказал он.

14 июля Трамп выступил с «важным заявлением», в котором пообещал Москве вторичные санкции в виде 100-процентных пошлин в случае, если перемирие в Украине не будет достигнуто в течение 50 дней, а Киеву — новые поставки, которые оплатят европейские страны. В Кремле заявления Трампа о санкциях в отношении России назвали «весьма серьезными».

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