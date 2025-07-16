В России заработала новая схема отправки наемников на войну с Украиной — через систему найма «Доброкор» или «Добровольческий корпус», говорится в расследовании проекта «Система». По его данным, эту структуру контролирует ГРУ.

Журналисты обратили внимание, что объявления о наборе на войну через «Доброкор» появились весной 2025 года. Структура была создана на базе ЧВК «Редут», также связанной с ГРУ, и объединила 27 наемнических подразделений. Самые известные из них — «Волки», «Ветераны», околофутбольная «Эспаньола», и «Святой Георгий». Главным куратором «Доброкора» журналисты называют замглавы ГРУ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

С появлением «Доброкора», говорится в расследовании, потенциальные наемники могут заключить добровольческий контракт по двум системам — «Редута» и «Добровольческого корпуса».

В первом случае им предлагают возможность расторгнуть контракт в любой момент, воевать в полулегальном статусе, не претендуя на социальные гарантии. Во втором случае наемникам обещают более легальный статус военного с доступом к социальным льготам и региональным выплатам. Однако, пишет «Система», разорвать такой контракт до конца срока нельзя, а выплаты удается получить не всегда — региональные власти зачастую готовы выплачивать подъемные только тем, кто заключил контракт как минимум на год. В некоторых регионах выплат для «добровольцев» нет . Часть наемников, утверждают журналисты, принципиально выбирают старую систему вербовки.

При этом, в отличие от обычных контрактников, завербованные по обеим системам воюют не до «окончания » и могут уехать домой после завершения контракта.

Расследователи считают, что по системе «Доброкор» на фронт могли отправиться более полутора тысяч человек. Подразделения «Добровольческого корпуса» воюют практически на всех направлениях фронта: Харьковском, Донецком, Луганском, Запорожском, Херсонском. Они также принимали участие и в боях за Курскую область, и в российской операции «Труба» (она же «Поток») под Суджей.

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Как ГРУ под видом ЧВК «Редут» вербует наемников на войну

ГРУ под видом ЧВК «Редут» вербует наемников на войну с Украиной. Под управлением военной разведки воюют не менее 20 формирований Главное из расследования «Схем» и «Системы»

Как ГРУ под видом ЧВК «Редут» вербует наемников на войну

ГРУ под видом ЧВК «Редут» вербует наемников на войну с Украиной. Под управлением военной разведки воюют не менее 20 формирований Главное из расследования «Схем» и «Системы»