В телеграме опубликовали видео о российской операции «Труба». Ее предполагаемый участник рассказал, что некоторые военные задохнулись или покончили с собой, пробираясь по газопроводу

Телеграм-канал «Северный канал» 7 июля опубликовал 11-минутное видео «Труба», посвященное операции российских военных в Курской области (также известна под названием «Поток»). В марте 2025 года военные пробрались в тыл ВСУ по трубе недействующего магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

«Северный канал» называет свое видео «правдой об операции глазами бойцов, которые в ней участвовали». Запись в основном содержит разговор с человеком в камуфляже, предположительно российским военным, участвовавшим в операции. Его имя не названо. Иногда в кадре появляются другие военные. Видео также содержит съемки из газопровода. Откуда они у телеграм-канала, неизвестно.

Расследовательский проект Conflict Intelligence Team связывал «Северный канал» с украинским центром информационно-психологических операций (ЦИПсО). В описании телеграм-канала утверждается, что это канал группировки российских войск «Север». Журналисты Astra установили личность героя видео и поговорили с ним.

Российские военные пробрались к Судже по газопроводу Meduza

В видео военный рассказывает, что некоторые участники операции могли погибнуть от нехватки кислорода, другие «сходили с ума» и совершали самоубийство. Тела погибших военных, по его словам, могли остаться в трубе, поскольку выжившие не могли их забрать.

«С трубы „двухсотого“ вытащить — это целая история. Там просто места нету. <…> Там где-то еще лежат трупаки. <…> Туда только на тележках [добираться]. <…> Те в завалах остались сидеть, там крики слышу: „Че там? Да у меня ноги отказали“», — рассказал герой видео. По его словам, при возвращении военные проползали мимо тел сослуживцев.

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«Даже те [раненые], кого на тележках повывозили, они один хуй сдохнут, метаном надышались там. <…> Мы когда вытаскивали „двухсотых“, в основном это пожилые были, но один паренек, 33 года ему, видимо, наглотался», — рассказал военный.

Кроме того, по его словам, участникам операции не хватало воды и продовольствия. Воду, утверждает он, забирали бойцы подразделения «Ахмат» и те, кто находился ближе ко входу. Внутри газопровода во время операции скопился мусор, а военные, выбираясь, бросали оружие и экипировку.

Герой видео, как выяснил телеграм-канал Astra, — это житель Петербурга Игорь Гарус. В разговоре с журналистами он не стал называть часть, в которой служит, но подтвердил свои слова из записи «Северного канала». «В видео все правда. Я не могу комментировать. Я простой солдат. Для того чтобы комментировать и делать заявления, есть Минобороны. Это вообще был личный разговор, а не обращение. Думаю, все исправят, со всем справимся. Ждем победы», — сказал Гарус.

Военный утверждает, что содержание разговора, ставшего основой для видео, не подлежало разглашению. По его словам, он не знает, как видео могло оказаться в сети. При этом в конце видео «Северного канала» человек за кадром говорит Гарусу: «Улыбнись, ты стал звездой».

О том, что часть участников операции «Труба» задохнулись в газопроводе, сообщали Z-блогеры. «Военкор» Владимир Романов утверждал, что причиной гибели военных стала плохая подготовка операции: отсутствие вентиляции, отстойников, воды, провианта и связи. Российская пропагандистка Анастасия Кашеварова утверждала, что военные отравились метаном. Уже в июне она заявила, что участники операции умирают от «поражения легких». Кашеварова упоминала смерти от рака легкого и тромбоэмболии легочной артерии. «Медуза» изучила публикации пропагандистки и пришла к выводу, что причины гибели военных, описанные Кашеваровой, выглядят частично правдоподобно. Но утверждение о том, что кто-то из погибших заболел раком легких из-за пребывания в трубе, вызывает сомнения и не находит подтверждения.

разбор «Медузы»

Пропагандистка Анастасия Кашеварова заявила, что военные, участвовавшие в операции «Труба», умирают от «поражения легких». Это правда могло случиться? Пытаемся ответить с медицинской точки зрения

разбор «Медузы»

Пропагандистка Анастасия Кашеварова заявила, что военные, участвовавшие в операции «Труба», умирают от «поражения легких». Это правда могло случиться? Пытаемся ответить с медицинской точки зрения