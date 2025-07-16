«Охота продолжается!» Неонацистская группировка «База» взяла на себя ответственность за убийство полковника СБУ Ивана Воронича

Украинская ячейка неонацистской группировки взяла на себя ответственность за убийство полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича, совершенное в Киеве 10 июля, сообщила газета The Guardian 16 июля.

«Убийство полковника СБУ — это не конец, а только начало. Мы будем продолжать нашу борьбу, пока не восторжествует справедливость», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале, который, вероятно, связан с предполагаемой украинской ячейкой «Базы».

В сообщении, опубликованном на украинском языке, также говорится, что члены группировки «гордятся своими соратниками», совершившими убийство, и им все равно, если скептики считают их «террористами и экстремистами». В другом сообщении представители группировки написали: «Охота продолжается!»

Источники The Guardian в сфере борьбы с терроризмом проанализировали эти сообщения и пришли к выводу, что они выглядят достоверными и свидетельствуют об эскалации со стороны «Базы».

Аналитик Института стратегического диалога ( ) Стивен Рай, который следит за онлайн-активностью «Базы», сообщил, что группировка ведет активную деятельность в Украине, начиная с марта. За это время, по его словам, группировка совершила по меньшей мере 10 поджогов инфраструктуры и зданий по всей Украине.

«Они неоднократно угрожали различными террористическими действиями, включая диверсионные акты и убийства украинских правительственных чиновников», — сказал Рай. По его словам, нельзя подтвердить, действительно ли «База» несет ответственность за недавнее убийство офицера СБУ, но это преступление «вполне соответствует их угрозам последних месяцев».

Основатель и лидер «Базы» Ринальдо Наззаро отказался комментировать деятельность украинской ячейки группировки, как и убийство сотрудника СБУ. «Я не имею личного отношения к этому инциденту и не знаю, кто за него ответственен», — добавил он в беседе с The Guardian.

Представители украинской ячейки «Базы» не ответили на многочисленные запросы журналистов, отправленные в телеграме и по электронной почте.

Полковника СБУ Ивана Воронича убили в Киеве 10 июля. Офицера украинской спецслужбы застрелили, когда он выходил из подъезда жилого дома. В СБУ заявили, что в убийстве участвовали два агента российских спецслужб, их убили при задержании.

Как сообщала газета The New York Times, Воронич служил в пятом управлении СБУ, которое проводит операции в России и на оккупированных территориях Украины. Воронич некоторое время руководил этим подразделением.

По данным The Guardian, лидер «Базы» Ринальдо Наззаро может быть связан с властями России.

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