NY Times: застреленный в Киеве полковник Иван Воронич командовал секретным подразделением СБУ, организовавшим убийство Моторолы

Застреленный в Киеве полковник Иван Воронич служил в пятом управлении СБУ, которое занимается проведением операций в России и на оккупированных территориях. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник.

По данным издания, Воронич «в течение некоторого времени» командовал этим подразделением. Оно получало поддержку от ЦРУ и, в частности, было ответственно за убийство Арсена Павлова — одного из командиров пророссийских формирований в Донбассе, известного как Моторола.

Аналогичные данные в беседе с украинским изданием NV привел бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

«Помним, Гиви, Моторола, разнообразные эти вот „активисты русской весны“ рангом пониже; много было сожжено, расстреляно, убито. Это те вещи, которыми занималось это подразделение, в котором работал погибший», — сказал бывший сотрудник СБУ.

Воронич был убит утром 10 июля в Голосеевском районе Киева. Убийца несколько раз выстрелил в него из пистолета, после чего скрылся.