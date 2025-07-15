Денис Шмыгаль подал в отставку с поста премьер-министра Украины. Ему предложили стать министром обороны
Источник: Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль написал заявление об отставке с поста премьер-министра Украины. Он опубликовал его в своем телеграм-канале.
14 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить Дениса Шмыгаля на пост министра обороны.
Пост премьер-министра Денис Шмыгаль занимал с марта 2020 года.
Министерством обороны Украины с сентября 2023 года руководит Рустем Умеров. На прошлой неделе Зеленский допустил, что он может стать новым послом Украины в США.
Верховная Рада, сообщали источники «Украинской правды», планирует утвердить изменения в правительстве Украины 16-17 июля.