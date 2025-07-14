СК завел дело о неуплате налогов против блогера Subo (настоящее имя Субхан Мамедов). Ранее его лишили гражданства РФ

В отношении блогера Субхана Мамедова, известного как Subo, возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч.2 ст. 198 УК РФ и п.«б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ).

Обвиняемыми по делу, объявило Главное следственное управление СК по Московской области, также проходят отец и брат блогера.

«По данным следствия, с 2020 по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от налогообложения, в результате в доход государства не поступило более 50 миллионов рублей», — сообщается в телеграм-канале СК. Часть этих средств, считает следствие, обвиняемые потратили на приобретение автомобиля премиальной марки стоимостью 10 миллионов рублей.

«В связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 20 миллионов рублей», — считают в СК.

Родственникам избрана мера пресечения, сообщил СК, не уточняя, какая именно. Сам блогер объявлен в розыск.

Subo, у которого 13,5 миллиона подписчиков в инстаграме и более 1,6 миллиона в ютьюбе, получил известность благодаря пранкам.

В феврале 2025 года ТАСС сообщал, что Субхана Мамедова лишили российского гражданства. Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что «Субхан Мамедов Мурад оглы предоставил ложные сведения о себе, когда получал российское гражданство».

У Мамедова есть гражданство Азербайджана. В открытых источниках сообщается, что он родился в Москве в азербайджанской семье.

Предоставление поддельных, подложных или недействительных документов либо сообщение заведомо ложных сведений, на основании которых принималось решение о приеме в гражданство РФ или решение о признании гражданином РФ, по законам России является одной из причин для лишения гражданства.

Среди других причин, по которым натурализованного гражданина РФ могут лишить гражданства, — «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации». На этом основании гражданства РФ в июне лишили главу общественной организации Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова. На фоне российско-азербайджанского дипломатического скандала Ибрагимова депортировали из России.