Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья, лишенный гражданства РФ, покинул Россию. По данным Baza, его депортировали

Глава общественной организации Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Московской области Эльшан Ибрагимов покинул Россию, сообщает РБК со ссылкой на источник в диаспоре.

«К сожалению, Эльшан Ибрагимов и вправду вынужден сегодня покинуть территорию России. Сейчас он находится в аэропорту, откуда ближайшим рейсом отправится в Баку», — сказал собеседник издания.

По информации телеграм-канала Baza, Ибрагимова депортировали из России.

«Известия» опубликовали видео с Ибрагимовым из аэропорта. На нем он отказывается комментировать свой отъезд из России.

4 июля стало известно, что Ибрагимова лишили гражданства России. Источник РБК сообщал, что Ибрагимова лишили гражданства еще 18 июня — за «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации».

В конце июня между РФ и Азербайджаном произошел дипломатический скандал. Он начался после задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге по делу об убийствах. Двое задержанных — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы — погибли. Сообщалось, что на их телах были обнаружены следы избиений и пыток. Власти Азербайджана в ответ задержали в Баку более 10 россиян — по подозрению в контрабанде наркотиков и киберпреступления. На фотографиях из зала суда у задержанных были видны следы побоев. Также был проведен обыск в офисе российского издания «Sputnik Азербайджан» (входит в пропагандистский медиахолдинг «Россия сегодня»).

Читайте также

Почему Азербайджан пошел на обострение конфликта с Россией? И чем может кончиться это противостояние? Интервью исследователя безопасности на постсоветском пространстве Нурлана Алиева

Читайте также

Почему Азербайджан пошел на обострение конфликта с Россией? И чем может кончиться это противостояние? Интервью исследователя безопасности на постсоветском пространстве Нурлана Алиева