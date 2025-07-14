МВД РФ объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова

МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова. На карточку в базе министерства обратила внимание «Медиазона».

В конце апреля Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против Быкова. Его подозревают в распространении «фейков» про российскую армию (пункт «д» статьи 207.3 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей «иноагента» (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).

По версии следствия, Быков опубликовал видеоролик «на одном из видеохостингов», в котором содержится «заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины».

Кроме того, Быков, «в нарушении порядка деятельности иноагента» не представил в уполномоченный орган информацию, «предоставление которой предусмотрено законодательством», утверждали в СК.

Минюст РФ внес Дмитрия Быкова в реестр «иноагентов» в июле 2022 года. Писатель публично выступал против российского вторжения в Украину. После объявления «иноагентом» Быкова дважды штрафовали по протоколам отсутствии в публикациях маркировки «иностранного агента» (часть 4 статьи 19.34 КоАП).

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