Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения семерым обвиняемым в торговле базами данных (часть 5 статьи 272.1 УК РФ). На карточки дел обратила внимание «Медиазона».

Судебное заседание прошло 11 июля. Фигурантам дела вменяют незаконные использование, передачу или хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, которые повлекли тяжкие последствия или совершены организованной группой. Эта статья предполагает до 10 лет лишения свободы.

На сайте суда приводятся только фамилии и инициалы обвиняемых. Двоих фигурантов — Скрибняка и Игнатюка — отправили в СИЗО, пятерым — Серегиной, Мечиной, Крайновой, Шиман и Соболевой — назначили домашний арест.

«Медиазона» выяснила, что полные тезки четырех обвиняемых — Светланы Серегиной, Олеси Мечиной, Юлии Крайновой и Натальи Шиман — работали в Главном информационно-аналитическом центре МВД, который отвечает за сбор, хранение и анализ всех баз данных министерства. Тезка еще одного обвиняемого, Владимир Игнатюк, был учредителем работающей с 1994 года компании ITI Group, которая предлагала «информационно-аналитические услуги» для бизнеса. В утечках телефонных книг Игнатюк был записан в том числе как «вова фсб».

В конце февраля стало известно, что российские силовики провели обыски у команды телеграм-бота «Глаз Бога» — сервиса, предлагающего услуги «пробива». Оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела о незаконном использовании персональных данных (статья 272.1 УК).

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2024 года подписал законы, которые ужесточают административную и уголовную ответственность за утечки персональных данных и их незаконное использование. Один из них ввел в Уголовный кодекс статью 272.1 о незаконном сборе, передаче и использовании информации, содержащей персональные данные. Она предусматривает до 10 лет лишения свободы, если преступление было совершено организованной группой лиц или повлекло тяжкие последствия.