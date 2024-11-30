Путин подписал законы, ужесточающие наказание за утечки и использование персональных данных

Владимир Путин подписал законы, которые ужесточают административную и уголовную ответственность за утечки персональных данных и их «незаконное» использование. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Первый закон предусматривает штрафы в зависимости от объема утечки субъектов персональных данных, допущенной оператором.

Второй закон вводит в Уголовный кодекс статью 272.1 о незаконном сборе, передаче и использовании информации, содержащей персональные данные. Она предусматривает до 10 лет лишения свободы, если преступление было совершено организованной группой лиц или повлекло тяжкие последствия.

Законы, ужесточающие наказание за утечки и использование персональных данных, угрожает журналистам, которые готовят расследования на основе анализа информации из баз данных. Как отмечало издание «Агентство», новые нормы фактически приравнивают деятельность журналистов-расследователей к уголовным преступлениям.

Расследования на основе анализа утечек в последние годы не раз становились предметом общественной важности. Это, например, раскрытие расследователями Bellingcat имен офицеров ГРУ, отравивших семью бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, или офицеров ФСБ, отравивших Алексея Навального.

Госдума приняла пакет законов 26 ноября. В тот же день «Глаз Бога» — один из самых известных и популярных сервисов «пробива», который собирал данные из утечек, — ограничил выдачу информации. Сервисом в том числе пользовались журналисты-расследователи.

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