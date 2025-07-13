Генпрокурор США уволила более 20 сотрудников Минюста, работавших над делами против Трампа
Генеральный прокурор США Пэм Бонди уволила более 20 сотрудников Минюста, которые работали над расследованиями против Дональда Трампа. Об этом сообщили Reuters и Axios со ссылкой на источники.
Среди уволенных оказались в том числе адвокаты и вспомогательный персонал. Как минимум двое из уволенных были прокурорами, которые работали во Флориде и Северной Каролине.
Все уволенные, как отмечает Reuters, работали в команде бывшего спецпрокурора Джека Смита, которая расследовала два дела против Трампа — о попытке захвата власти и о хранении секретных документов.
Это не первое массовое увольнение сотрудников Минюста, работавших над делами против Трампа. Еще в конце января временный глава министерства юстиции США Джеймс Макгенри уволил 14 адвокатов.
По подсчетам Reuters, общее число уволенных среди тех, кто работал в команде Смита, достигло 37 человек. Предполагается, что уволены будут еще 15 сотрудников министерства.
В начале января 2025 года стало известно, что спецпрокурор Джек Смит подал в отставку. После того, как Дональд Трамп в ноябре 2024 года победил на выборах президента, Смит подал федеральному судье в Вашингтоне ходатайство о снятии всех обвинений с Трампа. Спецпрокурор заявил, что стремится снять обвинения перед инаугурацией Трампа, поскольку Минюст США не может преследовать действующего президента.
В своем докладе о ходе расследований Смит писал, что Трампу был бы вынесен обвинительный приговор по делу о попытке захвата власти, если бы не его победа на президентских выборах в 2024 году.