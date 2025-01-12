Спецпрокурор по делам Трампа ушел в отставку перед его инаугурацией
Специальный прокурор Джек Смит, который расследовал два уголовным дела в отношении Дональда Трампа, подал в отставку, сообщает CNN, ссылаясь на судебные материалы.
Смит с ноября 2022 года возглавлял расследования по двум делам против Трампа — о попытке захвата власти после поражения на выборах президента в 2020 году, а также о незаконном удержании секретных документов, которые Трамп не передал в Национальный архив после завершения первого президентского срока.
После того, как Дональд Трамп в ноябре 2024 года победил на выборах президента, Смит подал федеральному судье в Вашингтоне ходатайство о снятии всех обвинений с Трампа. Спецпрокурор заявил, что стремится снять обвинения перед инаугурацией Трампа, поскольку Минюст США не может преследовать действующего президента.
Судья Эйлин Кэннон в начале января временно запретила Смиту и генпрокурору США Меррику Гарланду публиковать доклад спецпрокурора по делу об удержании секретных документов, но 10 января апелляционный суд разрешил публикацию доклада.
Джек Смит подал в отставку незадолго до инаугурации Дональда Трампа, намеченной на 20 января.
Американские прокуроры в августе 2023 года обвинили Дональда Трампа по четырем статьям, которые считаются тяжкими. В отношении него расследовали дела о фальсификации бизнес-отчетности, о незаконном удержании секретных документов, о попытке захвата власти и о вмешательстве в выборы. Однако Верховный суд США 1 июля 2024 года признал, что президенты в некоторых случаях обладают иммунитетом от уголовного преследования. Трамп не признавал себя виновным.
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