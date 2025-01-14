Спецпрокурор: Трампа признали бы виновным по делу о попытке захвата власти, если бы не победа на президентских выборах

В отношении Дональда Трампа был бы вынесен обвинительный приговор по о попытке захвата власти, если бы не его победа на президентских выборах в 2024 году. Об этом, как пишет The New York Times, говорится в докладе спецпрокурора Джека Смита, который вел расследование против Трампа о попытке захвата власти после поражения на выборах президента в 2020 году и о незаконном удержании секретных документов.

Доклад, в котором подробно излагаются выводы команды Смита по итогам расследования, опубликован Минюстом США 14 января.

В первой части отчета описываются действия Трампа, в том числе его попытки оказать давление на должностных лиц, найти альтернативных выборщиков и побудить сторонников протестовать против результатов выборов.

«Если бы не избрание Трампа и его неизбежное возвращение на пост президента, <…> найденных доказательств было бы достаточно для вынесения обвинительного приговора в суде», — говорится в докладе.

Как отмечает The Guardian, вторая часть отчета Смита, где рассказываются подробности расследования о незаконном удержании секретных документов, которые Трамп не передал в Национальный архив после завершения первого президентского срока, засекречена из-за продолжающегося судебного разбирательства против соратников избранного президента.

В своем докладе Смит пишет о попытках Трампа изменить результаты «свободных и справедливых выборов», а также о том, что он поощрял «насилие в отношении оппонентов» в течение периода между днем выборов в ноябре 2020 года и 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий. Ответственность за нападение на Капитолий Смит возложил на Трампа. В докладе он, в частности, цитирует слова нескольких фигурантов дела о нападении, которые говорили, что думали, что действуют от имени Трампа.

11 января стало известно, что спецпрокурор Джек Смит подал в отставку. После того, как Дональд Трамп в ноябре 2024 года победил на выборах президента, Смит подал федеральному судье в Вашингтоне ходатайство о снятии всех обвинений с Трампа. Спецпрокурор заявил, что стремится снять обвинения перед инаугурацией Трампа, поскольку Минюст США не может преследовать действующего президента.

В январе судья штата Нью-Йорк Хуан Мерчан назначил Трампу безусловное освобождение по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Таким образом, у Трампа будет судимость, но он не столкнется с тюремным сроком или штрафом. Это было единственное из оставшихся у Трампа уголовных дел, которое дошло до приговора. Дело о незаконном хранении секретных документов было прекращено в июле 2024 года, а в ноябре было закрыто дело о штурме Капитолия в 2021 году. Еще одно дело, связанное с попыткой помешать утверждению итогов президентских выборов 2020 года в штате Джорджия, было надолго приостановлено из-за дисквалификации прокурора Фани Уиллис.