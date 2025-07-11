Погиб командир 155-й бригады морской пехоты ВС РФ Сергей Ильин. Военных из этой бригады обвиняли в преступлениях в Буче

Командир 155-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ Сергей Ильин погиб в ходе российско-украинской войны. Сообщение о его гибели 10 июля появилось в паблике администрации Урмарского округа Чувашии во «ВКонтакте».

В сообщении администрации сказано, что Сергей Ильин «совершил бессмертный подвиг, отдав свою жизнь за нашу родину». Когда и где он погиб, власти не уточнили.

По данным Z-каналов, Ильин погиб 2 июля во время удара ВСУ по Курской области. Тогда же погиб заместитель главкома ВМФ генерал-майор Михаил Гудков, пишет телеграм-канал Astra.

Заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков погиб в одном из приграничных районов Курской области 2 июля, сообщили ранее в Минобороны России. По данным телеграм-каналов, Гудков погиб вместе с 10 другими офицерами в результате удара ВСУ по командному пункту 155-й бригады морской пехоты в районе Коренево. Президент РФ посмертно наградил Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда».

Украинские власти ранее обвиняли бойцов 155-й бригады морской пехоты в военных преступлениях, в том числе совершенных в Буче Киевской области. Кроме того, в августе 2024 года и в январе 2025-го бойцов бригады обвиняли в том, что они обезглавили несколько украинских военных.

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